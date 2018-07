TCR-Spielerinnen bleiben ungeschlagen

Die Tennisspielerinnen des TC Ravensburg sind weiter auf einem guten Weg Richtung Rückkehr in die Oberliga. Die TCR-Männer verloren am Sonntag zum zweiten Mal. Bei den Topteams des TC Bad Waldsee gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Frauen-Verbandsliga: Drittes Spiel, dritter Sieg. Der TC Ravensburg bleibt am Tabellenführer TC Tübingen II (bereits vier Siege) dran. Am Sonntag setzten sich die Ravensburger zu Hause gegen den TC BW Zuffenhausen mit 6:3 durch. Zwar verloren die Nummer eins Annika Hepp und die Nummer zwei Elena Rief, doch Verena Jöchle, Anne Heim, Lena Kempter und Michelle Bader sorgten für die 4:2-Führung nach den Einzeln. Im Doppel machten Hepp/Rief und Jöchle/Bader den Heimsieg perfekt. Am Sonntag fahren die Ravensburger nach Fellbach, dann kommt es zum Spitzenspiel gegen Tübingen II.

Verbandsliga: Beim ungeschlagenen TEC Waldau II mussten sich die Ravensburger mit 3:6 geschlagen geben. Nur Kilian Fetzer und Andreas Schneiderhan gewannen ihre Einzel, im Doppel setzten sich Fetzer und Alexander Grabher durch. Für den TCR war es im dritten Saisonspiel die zweite Niederlage.

Herren 30/Damen 30: Während die Damen 30 des TC Bad Waldsee in der Verbandsliga ungeschlagen an der Tabellenspitze bleiben, verloren die Herren 30 in der Oberliga zum zweiten Mal im dritten Spiel (3:6 beim TC Ruit). Waldsees Spielerinnen siegten zu Hause gegen Baiersbronn/Klosterreichenbach mit 7:2 und festigten mit drei Siegen aus drei Spielen Platz eins.

Bezirksoberliga: Die beiden Mannschaften des TC Weingarten haben jeweils mit 9:0 gewonnen. Die TCW-Männer stehen zusammen mit dem SSV Ulm 1846 II an der Tabellenspitze. Auch die Spielerinnen des TC Mochenwangen gewannen deutlich und sind mit 3:1 Siegen Zweiter in ihrer Gruppe.

Verbandsliga: TEC Waldau II – TC Ravensburg 6:3 – Einzel: Stefan Peter Hampe – Alexander Grabher 6:3, 6:3; Zino Preis – Kilian Fetzer 1:6, 4:6; Daniel Coupek – Andreas Schneiderhan 2:6, 2:6; Gaston Nicolas Tonello – Jens Stumpf 6:1, 6:2; Theodor Preiswerk – Maximilian Schipke 6:3, 6:2; Marvin Gebhardt – Mattia Mauta 6:0, 6:3 – Doppel: Preis/Coupek – Grabher/Fetzer 1:6, 0:6; Hampe/Preiswerk – Schneiderhan/Stumpf 6:2, 6:2; Tonello/Gebhardt – Schipke/Mauta 6:0, 6:3.

Bezirksoberliga: TC Leutkirch – TC Weingarten 0:9 – Einzel: Libor Basik – Benjamin Seifferer 1:6, 1:6; Klaus Hiemer – Holger Bock 3:6, 2:6; Moritz Kroschek – Marcus Fackler 1:6, 3:6; Andreas Hirscher – Philip Seifferer 1:6, 2:6; Maximilian König – Lennart Lohrmann 1:6, 1:6; Jannik Holzer (TCW) kampflos – Doppel: Basik/Hiemer – B. Seifferer/Bock 0:6, 1:6; Hirscher/König – Fackler/Holzer 0:6, 2:6; P. Seifferer/Lohrmann (TCW) kampflos.

Frauen-Verbandsliga: TC Ravensburg – TC BW Zuffenhausen 6:3 – Einzel: Annika Hepp – Birte Langenstein 4:6, 1:6; Elena Rief – Tamara Blum 6:4, 2:6, 8:10; Verena Jöchle – Carolin Widmaier 6:0, 6:1; Anne Heim – Nathalie Haggenmüller 6:4, 6:0; Lena Kempter – Carolin Knoblich 6:3, 4:6, 10:8; Michelle Bader – Vanessa Dis 6:4, 6:4 – Doppel: Hepp/Rief – Langenstein/Haggenmüller 6:0, 6:7, 10:5; Heim/Kempter – Blum/Dis 3:6, 6:2, 7:10; Jöchle/Bader – Widmaier/Knoblich 6:4, 6:0.

Bezirksoberliga: SV Aichstetten – TC Weingarten 0:9 – Einzel: Stefanie Gebhart – Diana Bussenius 2:6, 3:6; Melanie Sandrock – Isabelle Heim 2:6, 3:6; Jasmin Raiser – Angelika Sidorov 4:6, 7:6, 3:10; Lisa Gruber – Sarah Prokein 3:6, 1:6; Julia Riedle – Grace Muller 1:6, 1:6; Julia Raiser – Diana Rottenbusch 0:6, 1:6 – Doppel: Sandrock/Ja. Raiser – Bussenius/Prokein 1:6, 2:6; Gebhart/Riedle – Heim/Rottenbusch 2:6, 0:6; Gruber/Ju. Raiser – Sidorov/Muller 4:6, 0:6.

TC Mochenwangen – TC Bad Schussenried 7:2 – Einzel: Nicole Recknagel – Julia Grasel 5:7, 6:4, 10:8; Natalie Stocker-Heinz – Laura Manz 6:3, 6:2; Julia Kreuzer – Cica Sojic 6:1, 7:5; Anika Kruft – Lisa Mainka 7:6, 2:6, 5:10; Carmen Ohlicher – Nora Esslinger 6:0, 6:1; Anna Steinhauser – Nikol Spasova 7:5, 6:0 – Doppel: Recknagel/Stocker-Heinz – Grasel/Sojic 6:4, 6:1; Kreuzer/Kruft – Manz/Mainka 6:1, 6:1; Steinhauser/Ermisch – Esslinger/Spasova 6:4, 6:7, 5:10.

Herren-30-Oberliga: TC Ruit – TC Bad Waldsee 6:3 – Einzel: Frank Mühlbauer – Thimo Greiner 7:6, 1:6, 10:5; Armin Fuchsloch – Christian Geiger 0:1 Aufgabe Fuchsloch; Matthias Aubele – Matkus Müller 6:2, 6:2; Robert Rymes – Erwin Real 6:1, 6:4; Bernd Schlösser – Joachim Dehli 7:5, 7:5; Michael Maier – Markus Homanner 6:1, 6:7, 7:10 – Doppel: Mühlbauer/Rymes – Müller/Real 6:3, 7:5; Buess/Schlösser – Greiner/Homanner 6:1, 7:5; Kurtovic/Maier – Geiger/Dehli 2:6, 6:3, 9:11.

Damen-30-Verbandsliga: TC Bad Waldsee – SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach 7:2 – Einzel: Hügel – Kronbiegel 2:6, 1:6; Kohnle – Gawenat 6:0, 6:1; Rost – Österle 6:3, 6:2; Kibele – Radke 6:0, 6:0; Tagliaferri – Buchner 6:3, 6:0; Strongone (TC) kampflos – Doppel: Kohnle/Kibele – Kronbiegel/Buchner 6:4, 6:7, 7:10; Hügel/Strongone – Österle/Radke 6:3, 6:4; Rost/Tagliaferri kamflos.

Herren-40-Oberliga: VfL Sindelfingen – TC Ravensburg 6:3 – Einzel: Langosch – Werner 6:0, 6:2; Schmidt – Bendel 6:2, 6:1; Born – Mölm 1:6, 1:6; Benovsky – Stöhr 3:6, 4:6; Rach – Marquardt 6:0, 6:1; Baarsch (VfL) kampflos – Doppel: Schmidt/Baarsch – Werner/Mölm 6:1, 7:6; Born/Rach – Bendel/Stöhr 3:6, 4:6; Benovsky/Schorm (VfL) kampflos.

Damen-40-Oberliga: TC Weil im Schönbuch – SPG Ösch/Weingarten 6:3 – Einzel: Birgit Binder – Birgit Holzer 6:4, 6:2; Natalie Diefenbach – Helgrid Krimmer 6:0, 6:4; Nicole Münster – Sylvia Ibele 6:3, 3:4 Aufgabe TC; Bauer – Gabriele Lochmueller 7:6, 6:1; Frank-Class – Ulla Jäntsch 7:5, 6:3; Claudia Berner – Barbara Kurtz 1:6, 2:6 – Doppel: Diefenbach/Berner – Krimmer/Ibele 6:2, 2:6, 7:10; Binder/Eppinger – Holzer/Lochmueller 6:4, 7:6; Bauer/Frank-Class – Jäntsch/Kurtz 6:4, 7:6.

Herren-50-Württembergliga: TC Ravensburg – TC Maichingen 7:2 – Einzel: Axel Held – Rudolf Talian 6:2, 6:1; Oliver Fischbach – Wolfgang Kogel 3:6, 6:4, 9:11; Klaus Gut – Reiner Heck 6:4, 6:1; Jörg Marquardt – Gerd Stürner 6:1, 6:2; Frank Mölm – Peter Kranen 6:0, 6:1; Philipp Frank – Roman Tvrdon 6:3, 4:6, 10:8 – Dopppel: Held/Fischbach – Kogel/Kranen 6:3, 6:4; Gut/Marquardt – Talian/Tvrdon 6:3, 3:6, 3:10; Mölm/Frank – Heck/Stürner 6:0, 6:2.

Herren-60-Oberliga: TSV Öschingen – TC Baindt 9:0 – Einzel: Huber – L. Reich 6:0, 6:3; Struch – Feurle 6:3, 7:6; Baumann – Graf 2:6, 6:3, 10:8; Wörner – M. Reich 4:6, 6:0, 10:4; Hudey – Bleicher 6:0, 6:1; Sänger – Wuhrer 7:5, 6:3 – Doppel: Struch/Wörner – Reich/Reich 6:1, 6:1; Huber/Dusch – Feurle/Bleicher 6:1, 6:0; Hudey/Sänger – Graf/Wuhrer Aufgabe TC.