TC RV erweitert sein Trainer-Team mit Sergej Schwarz

Die TennisBase Daniel Elsner hat sich beim TC Ravensburg gut eingelebt und der Trainer Tobias Wurm leitet erfolgreich den Trainingsbetrieb. Die Nachfrage ist mittlerweile so enorm, dass die TennisBase ein größeres Team benötigt, um allen Tennisinteressierten gerecht zu werden.

Deshalb entschied sich das Team um Daniel Elsner und Stefan Raschke dazu, die Tennisschule Schwarz mit ihrem Gründer und Namensgeber Sergej Schwarz ins Boot zu holen, um noch stärker aufgestellt zu sein und in der Region durch Teamwork und professionelles Tennistraining ein einmaliges Angebot anzubieten.

Sergej Schwarz war über 10 Jahre als Cheftrainer in Meckenbeuren tätig, leistete dort herausragende Arbeit im Jugendbereich und ist für alle Alters/-Leistungsgruppen ein kompetenter und gefragter Trainer. Er schaffte es, aus eigenen Kindern dieses kleinen Vereins erfolgreiche regionale und sogar nationale Turnierspieler zu formen. Das spricht für seine Qualität als Trainer. Er war als Spieler schon im TC Ravensburg bei den Herren erfolgreich und stieg mit der Mannschaft bis in die Württemberg Liga auf. Schon als Jugendlicher siegte er bei diversen nationalen Turnieren und schaffte 2001 den Aufstieg mit der Juniorenmannschaft des TC RV in die höchste deutsche Klasse. Sergej liebt den Tennissport und gibt seine ganze Erfahrung leidenschaftlich weiter.

Stefan Raschke, der seit Jahren an der Seite von Daniel Elsner den Standort in Memmingen leitet, wird ab August 2021 auch stärker in Ravensburg vertreten sein, um zusammen mit Tobias Wurm und Sergej Schwarz das volle Potential dieses Traditionsclubs auszuschöpfen. Stefan war in seiner Jugend deutscher Ranglistenspieler und ist nach wie vor ein hervorragender Spieler und top Athlet, der mit seinem unglaublichen Willen und Ehrgeiz auch als Trainer großen Erfolg hat. Stefan ist ein akribischer Arbeiter, der sich immer weiterentwickeln will und zuverlässig und gewissenhaft seine Spieler/-innen coacht und betreut, damit sie zu Persönlichkeiten heranwachsen und ihre Ziele erreichen.

Daniel Elsner, der in seiner Juniorenzeit die Nr.1 der Welt war und 3 Grand Slam Titel und ein Finale zu verzeichnen hat, wird regelmäßig bei den Camp-Angeboten vor Ort sein, um neue Talente zu entdecken und vor allem Spaß mit den Kids zu haben! Daniel war über 10 Jahre als Tennisprofi unterwegs (ATP 92) und ist seit 2008 hauptberuflicher Tennistrainer. 2017 betreute er die Bundesliga Mannschaft vom TC Weinheim02 als Teamcoach, in der unter anderem Yannick Hanfmann, John Millman und Casper Ruud vertreten waren. Momentan kümmert er sich in erster Linie um 14- bis 18-jährige Nachwuchsspieler.