TC Ravensburg steigt in die Oberligastaffel auf

Die Tennisspieler des TC Ravensburg haben in der Winterrunde den Aufstieg in die Oberligastaffel geschafft. Im Entscheidungsspiel in Biberach setzte sich der TCR gegen den SSV Ulm 1846 mit 5:1 durch.

In der WTB-Halle in Biberach-Hühnerfeld gewann Ravensburgs Nummer 2 Kilian Fetzer sein Einzel gegen Nic Reitsam klar mit 6:2, 6:3. Axel Held an Position vier verlor gegen den Ulmer Christian Jäckle mit 2:6, 2:6. In der zweiten Einzelrunde stellte Ravensburg dann die Weichen auf Sieg. Trainer Andreas Schneiderhan profitierte allerdings von der Aufgabe von Fabian Donsbach. Für den Ulmer ging es nach dem ersten Satz, den Schneiderhan mit 6:2 gewonnen hatte, nicht mehr weiter. TCR-Spitzenspieler Alexander Grabher bezwang Adrian Wimmer glatt mit 6:4, 6:2, sodass Ravensburg nach den Einzeln mit 3:1 führte und auch in den Sätzen und Spielen komfortabel führte.

Im zweiten Doppel spielten Fetzer und Held, sie ließen Reitsam und dem Ersatzspieler Matthias Spleis beim 6:2, 6:2 keine Chance und holten den entscheidenden Punkt zum Aufstieg. Im ersten Doppel machten es Grabher/Schneiderhan spannend, sie gewannen letztlich aber auch mit 6:7, 6:4 und 10:7 im Match-Tiebreak gegen Wimmer/Jäckle.

In den Gruppenspielen der Winterrunde in der Staffelliga hatte sich Ravensburg gegen die Sportfreunde Schwendi II (4:2), den TC Weingarten (5:1) und den SV Burgrieden (5:1) durchgesetzt und so das Entscheidungsspiel gegen den SSV Ulm erreicht, der sich in Gruppe 2 Platz eins vor dem TC Bad Waldsee, den Sportfreunden Schwendi III und dem SV Baltringen gesichert hatte.