TC Ravensburg kehrt in Oberliga zurück

Auf ihrem Weg zurück in die Oberliga haben sich die Tennisspielerinnen des TC Ravensburg auch vom TC Tübingen II nicht aufhalten lassen. Beide Teams gingen mit einer Bilanz von 4:0 in das Duell am Sonntag – das war dann auf der Anlage St. Christina eine komplett einseitige Angelegenheit. Dennoch lief am Wochenende nicht alles glatt für den TCR.

In den sechs Einzeln gab es nicht einen Satzgewinn für die Gäste aus Tübingen. Mehr noch: Maximal sechs Spiele gönnten die Ravensburgerinnen ihren Gegnerinnen. Tübingen kam auch nicht in Bestbesetzung nach Ravensburg. So fehlten etwa die bisherigen Topspielerinnen Catiana Kärcher und Jana Held, weil sie in der ersten Mannschaft des TC in der Württembergliga gebraucht wurden. Die TCR-Spielerinnen ließen so nie auch nur den kleinsten Zweifel am Heimsieg aufkommen.

Entspannt ins letzte Spiel

Annika Hepp, Elena Rief, Verena Jöchle, Julia Trunk, Anne Heim und Michelle Bader durften sich bereits nach den Einzeln über den Sieg freuen. Die zwei Doppelsiege durch Jöchle/Trunk und Rief/Bader sorgten letztlich nicht für den 8:1-Endstand, sondern auch für Gewissheit im Aufstiegsrennen. Denn selbst bei einer 0:9-Niederlage der Ravensburgerinnen am kommenden Sonntag zu Hause gegen BTG Balingen und einem 9:0-Sieg des TC Tübingen gegen den SV Leingarten bliebe der TCR auf Platz eins. Ravensburg konnte also schon am Sonntag die Rückkehr in die Oberliga bejubeln und kann dem letzten Saisonspiel ganz entspannt entgegensehen.

Allerletzte kleine Zweifel am Klassenerhalt beseitigten Ravensburgs Tennisspieler am Sonntag mit dem 6:3-Heimsieg gegen die SV Böblingen II. Mit dem dritten Sieg im fünften Saisonspiel kann der TCR nun auch rechnerisch nicht mehr aus der Verbandsliga absteigen. Bereits nach dem Erfolg eine Woche zuvor in Schwenningen stand einer weiteren Saison in der Verbandsliga so gut wie nichts mehr entgegen.

Gegen Böblingen sorgten Alexander Grabher, Kilian Fetzer und Andreas Schneiderhan für die Punkte für Ravensburg. Weil Böblingen nur zu fünft nach Oberschwaben gekommen war, gingen ein Einzel sowie ein Doppel kampflos an den TCR. Jens Stumpf, der in den Einzeln nicht zum Einsatz gekommen war, holte mit Andreas Schneiderhan im zweiten Doppel den sechsten Punkt für Ravensburg. Grabher/Fetzer mussten sich im ersten Doppel knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. Das letzte Heimspiel am kommenden Sonntag um 10 Uhr ist sowohl für Ravensburg als auch den Gegner TSV Künzelsau bedeutungslos. Beide Mannschaften liegen mit 3:2 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Trotz der beiden Erfolge war das Wochenende eines mit Beigeschmack für den TC Ravensburg. Die Herren 40 traten in der Oberliga nicht zu ihrer Partie beim TC Herrenberg an. Kurzfristig fielen beim sowieso schon ersatzgeschwächten TCR weitere Spieler aus, Ravensburg kam nicht mehr auf die Sollstärke von vier Spielern. Bitter für Ravensburg: Einem Nichtantritt folgt laut Regelwerk der Zwangsabstieg.

Den souveränen Durchmarsch in der Premierensaison schafften derweil die Damen 30 des TC Bad Waldsee. Erst zu dieser Saison schickte der TC diese Altersklasse ins Rennen, am Ende stand die völlig ungefährdete Meisterschaft in der Verbandsliga und der Aufstieg in die Oberliga. Am letzten Spieltag der Saison schoss Bad Waldsee den TC Köngen mit 9:0 vom Platz. Lediglich Nadine Hügel an Position 1 musste drei Sätze spielen, die restlichen Einzel lauteten einmal 6:0, 6:1 und viermal 6:0, 6:0.