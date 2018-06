TC Ravensburg holt ersten Sieg

Die Tennisspieler des TC Ravensburg haben in der Verbandsliga am zweiten Spieltag den ersten Sieg der neuen Saison geschafft. Bei den Sportfreunden Schwendi II setzten sich die Ravensburger am Sonntag mit 6:3 durch.

Aus den Einzeln gingen die Gäste des TCR mit einer 4:2-Führung. Alexander Grabher, Kilian Fetzer und Andreas Schneiderhan machten an den Positionen eins bis drei mit ihren Gegnern kurzen Prozess und gewannen jeweils glatt in zwei Sätzen. Ersatzspieler Mark Overhage siegte zudem an Position fünf. Jens Stumpf und Julius Gut verloren ihre Einzel. Der Gesamtsieg geriet aber in den Doppeln nicht mehr in Gefahr, denn sowohl Grabher/Fetzer als auch Schneiderhan/Overhage setzten sich jeweils in zwei Sätzen durch. So spielte auch die Niederlage von Jens Stumpf und Maximilian Schipke keine große Rolle mehr.

Verbandsliga: Spfr. Schwendi II – TC Ravensburg 3:6 – Einzel: Philipp Schürrle – Alexander Grabher 4:6, 1:6; Ralf Maier – Kilian Fetzer 1:6, 0:6; Johannes Baur – Andreas Schneiderhan 2:6, 0:6; niklas Schürrle – Jens Stumpf 6:3, 6:3; Niko Niederbacher – Mark Overhage 6:7, 4:6; Philipp Bopp – Julius Gut 6:3, 6:4 – Doppel: P. Schürrle/Baur – Grabher/Fetzer 3:6, 2:6; Maier/N. Schürrle – Stumpf/Schipke 7:5, 6:4; Niederbacher/Bopp – Schneiderhan/Overhage 4:6, 2:6.

Herren-60-Oberliga: TC Baindt – TC Friedrichshafen 3:6 – Einzel: Leo Reich – Rüdiger Mast 1:6, 6:4, 10:4; Erwin Feurle – Walter Bauer 6:7, 7:5, 4:10; Werner Graf – Walter Knoblauch 4:6, 0:2 Aufgabe Graf; Georg Rupp – Manfred Pöschko 2:6, 1:6; Max Reich – Gerd Hinz 6:3, 6:2; Lothar Braun – Edwin Hörmann 2:6, 0:6 – Doppel: Reich/Reich – Mast/Bauer 0:6, 3:6; Feurle/Rupp – Pöschko/Hinz 6:3, 6:3; Braun/Wuhrer – Knoblauch/Hörmann 1:6, 0:6.