TC Ravensburg geht mit neuem Trainer in die Tennissaison

Nachdem seit geraumer Zeit bereits unter eingeschränkten Corona-Bedingungen auf den 19 Tennisplätzen der Anlage St. Christina gespielt werden kann, möchten die Verantwortlichen des TC Ravensburg am Samstag den offiziellen Startschuss in die Freiluftsaison geben. Ab 14 Uhr beginnt die Saisoneröffnung – dazu wird auch der neue Trainer vorgestellt.

Nach vielen Jahren als hauptamtlicher Trainer und erfolgreicher Spieler der ersten Mannschaft hat sich Andreas Schneiderhan vom TC Ravensburg verabschiedet. Schneiderhan hat sich beim TC Berg – direkt neben seiner Tennishalle – Sandplätze gesichert und bietet nun dort sein Training an. Der TCR musste sich daher auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen und hat einen Vertrag mit der Tennisbase des Ex-Profis Daniel Elsner abgeschlossen.

Trainer vor Ort in Ravensburg ist Tobias Wurm. Er freut sich laut Mitteilung auf die Herausforderung beim TC Ravensburg und will einige Ideen und Trainingsvarianten einbringen. Schwerpunkt seines Trainings wird die Jugendarbeit sein. Hier sind neben dem Training wie in den vergangenen Jahren wieder Tenniscamps in den Ferien mit Aktivitäten auf und neben dem Platz geplant. Daneben leitet Wurm aber auch das Mannschaftstraining der aktiven Mannschaften der Frauen und Männer – die Verbandsrunde beginnt Ende Juni.

Bei der Saisoneröffnung am Samstag ab 14 Uhr stellt der TCR außerdem seine vereinsinterne Aktion „Connect & Play“ vor. Um sich besser kennenzulernen, um neue Spielpartner zu finden oder auch um Neumitgliedern den Einstieg ins Clubleben zu erleichtern, werden unabhängig von Alter, Geschlecht oder Spielstärke Paarungen verabredet. Durch ein spezielle Punktesystem wird bis Saisonende ein Sieger ermittelt. Informationen zur aktuellen Situation sind am Clubhaus ausgehängt oder im Internet nachzulesen unter: www.tc-ravensburg.de.