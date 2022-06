TC Bad Waldsee sichert sich den ersten Saisonsieg

Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Tennissaison in der Württembergliga haben die Herren 40 des TC Bad Waldsee ihren ersten Sieg gefeiert. Gegen den TC Rommelshausen, einen Gegner im Kampf um den Klassenerhalt, setzte sich Bad Waldsee mit 6:3 durch. Es wird für die Oberschwaben eine harte Saison, denn drei Mannschaften steigen ab.

Einen absolut überzeugenden Auftritt legten die Damen 30 des TC Bad Waldsee hin. Sie spielen ebenfalls in der Württembergliga und gewannen am ersten Spieltag beim TC BW Zuffenhausen mit 9:0. Für die aktiven Mannschaften des TC Weingarten (Oberliga), des TC Ravensburg (Frauen-Oberliga, Verbandsliga) und des TC Mochenwangen (Verbandsliga) gab es am Wochenende dagegen ausschließlich Niederlagen. Mochenwangen kassierte als Aufsteiger im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage. Auch der TC Weingarten steht als Aufsteiger in der Oberliga momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Fünf von acht Mannschaften haben allerdings nach drei Spieltagen eine Bilanz von 1:2 – für die Weingartener um Benjamin Seifferer daher noch lange nichts verloren.

Oberliga: TC Leonberg – TC Weingarten 6:3. – Einzel: Nikola Ciric – Benjamin Seifferer 4:6, 7:6, 10:4; Nicolas Santiago – Holger Bock 6:7, 4:6; Yannick Offermans – Leon Slauta 6:2, 6:1; Urs Thurau – Magnus Grewe 6:3, 6:0; Lenn Hoffmann – Vitali Slauta 6:1, 6:2; Florian Reichert – Lennart Lohrmann 6:4, 5:7, 9:11 – Doppel: Thurau/Ciric – Bock/Grewe 6:2, 6:2; Santiago/Offermans – Seifferer/Lohrmann 2:6, 3:6; Reichert/Hoffmann – Slauta/Slauta 6:4, 7:6.

Frauen-Oberliga: TC Ravensburg – TEC Waldau III 3:6. – Einzel: Angelina Flachs – Larissa Ernst 6:4, 1:6, 5:10; Annika Hepp – Sarah Hellstern 4:6, 6:1, 7:10; Anne Heim – Caterina Kiefer 5:7, 3:6; Sara Erenda – Katharina Drebka 6:7, 3:6; Johanna Öxle – Alice Hierholz 6:4, 6:2; Lea Erenda – Marika Müller 6:2, 3:6, 8:10 – Doppel: Hepp/S. Erenda – Ernst/Drebka 1:6, 7:5, 10:6; Flachs/Parcelli – Hellstern/Hierholz 7:5, 6:2; Öxle/L. Erenda – Kiefer/Müller 2:6, 3:6.

Verbandsliga: TC Mochenwangen – VfL Sindelfingen 1:8. – Einzel: Luca Steinhauser – Marco Meon 6:2, 6:3; Markus Schorpp – Moritz Münster 1:6, 1:6; Mattia Mauta – Marc Weißmann 2:6, 2:6; Tim Lehle – Finnegan Heber 1:6, 1:6; Fabian Deutelmoser – Felix Hamp 3:6, 3:6; Philipp Nüssle – Alexander Barth 1:6, 3:6 – Doppel: Steinhauser/Schorpp – Münster/Heber 3:6, 3:6; Kessler/Sidorov – Meon/Hamp 3:6, 1:6; Deutelmoser/Nüssle – Weißmann/Barth 0:6, 2:6.

TG Ebingen – TC Ravensburg 7:2. – Einzel: Ivan Hric – Mischa Lanz 6:3, 3:6, 9:11; Pascal Domnik – Levin Til Müller 6:2, 6:4; Fabian Müller – Stefan Raschke 3:6, 2:6; Niklas Plath – Sergej Schwarz 6:3, 6:3; Daniel Bitzer – Michel Morgenbesser 6:3, 6:2; Holger Keinath – Philipp Ernst 6:1, 6:0 – Doppel: Müller/Plath – Lanz/Müller 1:6, 6:3, 10:8; Hric/Keinath – Raschke/Ernst 6:0, 6:2; Domnik/Bitzer – Schwarz/Morgenbesser 6:2, 6:0.

Damen 30, Württembergliga: TC BW Zuffenhausen – TC Bad Waldsee 0:9. – Einzel: Kathrin Krautter – Jessica Tagliaferri 2:6, 1:6; Tina Bässler – Nadine Hügel 5:7 Aufgabe Bässler; Corinna Stommel – Sonia Strongone 3:6, 1:6; Saskia Schöpflin – Carmen Rost 1:6, 2:6; Tanja Lepp – Simone Kibele 0:6, 0:6; Stefanie Hofer – Christine Schwabe 1:6, 3:6 – Doppel: Krautter/Stommel – Tagliaferri/Rost 2:6, 6:4, 6:10; Bünemann/Lepp – Hügel/Strongone 2:6, 4:6; Kollek/Hofer – Kibele/Schwabe 3:6, 0:6.

Herren 30, Verbandsliga: Spfr Schwendi – TSV Eschach 6:3. – Einzel: Matthias Maurer – Thorsten Kern 2:6, 4:6; Raphael Schuler – Stephan Lehnert 4:6, 2:6; Christoph Lerch – Marco Busam 6:4, 6:1; José Troncoso – Christian Jäck 6:2, 6:2; Philipp Bopp – Benjamin Pilz 6:3, 6:3; Jan Heudorfer – Ignacio Mancilla 6:0, 6:1 – Doppel: Maurer/Heudorfer – Lehnert/Mancilla 6:1, 6:1; Lerch/Bopp – Kern/Joos 4:6, 6:3, 9:11; Arruabarrena – Troncoso – Jäck/Pilz 6:1, 6:4.

Herren 40, Württembergliga: TC Bad Waldsee – TC Rommelshausen 6:3. – Einzel: Sven Leuzinger – Matthias Bucher 6:0, 6:0; Thimo Greiner – Alexander Börngen 6:1, 7:6; Christian Geiger – Steffen Schniepp 7:5, 6:3; Oliver Häusler – Marco Lillich 6:4, 6:1; Markus Müller – Stephan Stroers 4:6, 4:6; Erwin Real – Christoph Fritz 4:6, 5:7 – Doppel: Greiner/Geiger – Bucher/Fritz 6:2, 6:1; Leuzinger/Häusler – Börngern/Stroers 6:4, 4:6, 11:9; Müller/Real – Schniepp/Lillich 6:2, 3:6, 4:10.

Herren 55, Regionalliga Südwest: TK Bietigheim – TC Ravensburg 7:2. – Einzel: Dockhorn – Bendel 6:2, 6:1; Franz – Mölm 6:3, 6:3; Eibe – Stöhr 6:4, 6:3; Herbst – Marquardt 6:2, 6:1; Strauß – Fischbach 6:0, 6:1; Hug – Frank 1:6, 7:6, 13:11 – Doppel: Dockhorn/Herbst – Mölm/Fischbach 6:1, 6:1; Eibe/Fißler – Bendel/Frank 3:6, 3:4 Aufgabe TK; Stauß/Hug – Stöhr/Marquardt 1:6, 3:6.