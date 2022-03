TBW-Trophy in Karlsruhe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangenes Wochenende lud der TSC Astoria Karlsruhe e.V. in das Bürgerzentrum zum ersten Wochenende der traditionellen dreiteiligen Trophy-Turnierserie des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg ein.

Diese Möglichkeit, sich mit Paaren aus der Region zu messen, nutzen auch drei Paare des Amateur-Tanzsport-Clubs Blau-Rot Ravensburg e.V.

In der Startklasse der Hauptgruppe C-Latein gingen unter anderem Marina Demmelmaier und Christoph Kiem an den Start. Während sich die Beiden am Samstag zunächst bis in das Semifinale tanzen konnten, durfte sich das Paar aus Ravensburg am Sonntag nach zwei getanzten Runden über den Einzug in das Finale freuen. Mit einer gemischten Wertung beendeten Chris und Marina den Turniertag auf dem 7. Platz.

Für Isabella Jobi und Christian Mayer ging es an insgesamt vier Turnieren an den Start. In der nächsthöheren Altersklasse der Hauptgruppe 2 C-Latein konnte das Ravensburger Paar sowohl am Samstag als auch am Sonntag im Finale mittanzen.

Sopna Pulicottil und Norbert Thorsten Mayr vertraten den ATC in der Standardsektion. Am ersten Turniertag sicherte sich das Paar nach einer getanzten Vorrunde im Finale den 5. Platz.