TBW-Trophy findet in Blaufelden statt

am 23. und 24. Juli fand das dritte und somit letzte Turnierwochenende der diesjährigen TBW-Trophy-Turnierserie statt. Ausgerichtet wurde dies von der Tanzsportabteilung der TSG Kirchberg-Jagst 1861 e. V. und fand in Blaufelden statt.

Die Lateinsektion des Amateur-Tanzsport-Clubs Blau-Rot Ravensburg e.V. war durch das Paar Sebastian Mayer und Christina Kalliafa vertreten. Aufgrund einiger kurzfristiger Absagen wurde ihre Startklasse, die HGR II-A Latein mit den jüngeren Tänzer und Tänzerinnen aus der HGR I-A Latein kombiniert. Dennoch konnten Sebastian und Christina ihr Können an beiden Turniertagen im Finale unter Beweis stellen. Am Samstag sicherten sich die Beiden die Goldmedaille in der HGR II-A und platzierten sich in der kombinierten Wertung somit auf dem dritten Platz.

In der Gesamtwertung der TBW-Trophy-Turnierserie 2022 ertanzte sich das Paar hiermit den Gesamtsieg in der HGR II-A Latein, welcher mit Trainingszuschüssen belohnt wird.

In den Standardtänzen gingen gleich zwei Ravensburger Paare an den Start. Sowohl Manuel Menig und Ramona Mesarosch wie auch Felix Wichmann und Jenni Mitrenga nutzen die Doppelstartmöglichkeit und konnten an diesem Wochenende somit bei insgesamt vier Turnieren auf der Fläche stehen. An beiden Turniertagen durften sich die vier Tänzer und Tänzerinnen aus Ravensburg über die Teilnahme am Finale der HGR II-D freuen, wobei Felix und Jenni an diesem Wochenende erstmalig gemeinsam bei einem Turnier auf die Fläche gingen.

Beide Standardpaare standen außerdem auch in der Gesamtwertung aller drei Trophys auf dem Podest. Manuel und Ramona tanzen sich auf Platz Zwei, Felix und Jenni konnten sich den dritten Platz sichern.