Tausende Pendler genervt: Darum kollabiert Verkehr rund um Ravensburg

Von Schwäbische Zeitung

Der Jugendliche, den die Polizei in Ulm suchte, ist wieder da. Seit Dienstag hatte von einem 17-jährigen jede Spur gefehlt. Familie und Polizei befürchteten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Jugendliche war am Dienstag nach Schulende nicht nach Hause gekommen. Die Eltern erkundigten sich und erfuhren, dass ihr Sohn gar nicht in der Schule gewesen war.

Deshalb hatte die Polizei um Mithilfe bei der Suche gebeten.