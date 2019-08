Tausende Menschen kommen zum Abendflohmarkt

Die Chance, in der Abenddämmerung zu stöbern, feilschen und kaufen, haben am Samstagabend mehrere tausend Menschen beim angebotene Abendflohmarkt in der Ravensburger Innenstadt genutzt. Angeboten wurde alles, was der Verkäufer nicht mehr braucht: von alten Büchern, Schallplatten, Geschirr, Spielzeuge bis hin zu Second-Hand-Kleidung war alles dabei. Das Wetter war gut, die Flohmarktbegeisterten kamen auf ihre Kosten und fanden das ein oder andere Schnäppchen. Foto: Elke Obser