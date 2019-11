Tausende Kinder engagieren sich ehrenamtlich

Die Idee ist nach Angaben des Kreisjugendrings Ravensburg gut und erfolgreich: Jugendliche suchen sich einen Arbeitgeber und jobben dort einen Tag rund um den Internationalen Tag des Ehrenamts, den 5. Dezember. Sie verzichten auf ihren Lohn und spenden das Geld an gute Zwecke, die zuvor von den Schulen oder Jugendgruppen selbst ausgewählt wurden.

1426 Kinder und Jugendliche erarbeiteten so bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ im Landkreis Ravensburg im vergangenen Jahr 31 450 Euro, die an verschiedene soziale Projekte gespendet wurden, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu zählen beispielsweise der Verein „El Shaddai – Hoffnung Kindheit“ in Indien oder die Unterstützung für den Verein „La Flora Kinderhilfe“ in Kolumbien, aber auch lokale gute Zwecke wie das Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach.

„Nochmal eine Schippe drauflegen“

Diese erfolgreiche Jugendbeiteiligungsaktion jährt sich nun auf Landeseben zum 20. Mal, zum zehnten Mal im Landkreis Ravensburg. „Dies ist uns natürlich ein Ansporn, nochmals eine Schippe drauf zu legen!“, sagt der Leiter des Aktionsbüros Andreas Hörter vom Kreisjugendring. „Hinzu kommt, dass unsere Nachbarn im Bodenseekreis sich nun auch der Aktion angeschlossen haben, und wir freuen uns, dass wir das Aktionsbüro in Friedrichshafen ab und zu unterstützen können.“

Konkret wurde dies zuletzt bei einem gemeinsamen Botschafter-Ausbildungsworkshop im Jugendhaus „Molke“ in Friedrichshafen. Rund 20 Schüler ließen sich zu sogenannten MME-Botschaftern ausbilden. Diese bewerben nun die Aktion vor Ort in den Klassen, um Mitmacher für die Aktion zu gewinnen.

Viele Unterstützer

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt „Mitmachen Ehrensache“ auf Landesebene. Partner im Landkreis Ravensburg sind unter der Schirmherrschaft von Landrat Harald Sievers das Sozialdezernat und das Regionale Bildungsbüro, das Staatliche Schulamt Markdorf, Müller Reisen, das Jugendinformationszentrum „aha“, die Kreissparkasse Ravensburg, die Industrie- und Handelskammer, der Regionalverkehr Bodensee-Oberschwaben und die „Schwäbische Zeitung“ als Medienpartner.

Das Mitmachen selbst ist nach wie vor noch möglich. Interessierte dürfen sich gerne beim Aktionsbüro melden.