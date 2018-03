Tatjana Schmid turnt sich auf Platz zwei

Der Silberdistel-Cup in Albstadt-Ebingen ist für die Turnerinnen des TSB Ravensburg ein Vorbereitungswettkampf für die Liga des Schwäbischen Turnerbundes gewesen. Der Wettkampf war gegliedert in zwei Formen: ein Rahmenwettkampf und der Hauptwettkampf. Bei diesem Silberdistel-Cup wurde Tatjana Schmid Zweite.

Die Landesligaturnerinnen des TSB Ravensburg turnten den Hauptwettkampf. In der Altersklasse 16 und älter starteten Tatjana Schmid, Meike und Lea Mayfarth, Charlotte Jans und Emma Witschard. Die Turnerinnen hatten sich viel vorgenommen, wollten neue Elemente zeigen, wie etwa ganze Schraubsalti am Boden, Riesenfelge am Barren und Salto rückwärts am Balken.

Schöne Sprünge

Am Balken stand Tatjana Schmid eine Doppeldrehung perfekt, stürzte allerdings auch zweimal bei Sprüngen im Seitverhalten. Meike Mayfarth und Charlotte Jans stürzten beim Salto rückwärts. Am Boden hatten die TSB-Turnerinnen neue Kürmusiken mit dazu passenden tänzerischen Kompositionen ausgearbeitet. Charlotte Jans stand ihren Salto rückwärts mit ganzer Schraube sicher, Emma Witschard überzeugte mit Charme und passender Akrobatik, Lea Mayfarth zeigte tolle Sprüngen und einen schönen Spreizwinkel. Tatjana Schmids Verbindung Handstandüberschlag mit anschließender Schraube vorwärts überzeugte die Kampfrichter – alle TSB-Turnerinnen erhielten gute Wertungen.

Am Sprung zeigte Witschard einen Tsukahara mit guter Landung, Schmid glänzte mit Handstandüberschlag-Salto vorwärts ohne Wackler. Beide Ravensburgerinnen kamen dadurch ins Gerätefinale. Der Stufenbarren lief dann nicht für alle TSB-Starter gut. Schmid gelang zum ersten Mal eine Riesenfelge. Meike Mayfarth und Charlotte Jans kamen gut durch, Lea Mayfarth dagegen stürzte einmal, Witschard sogar zweimal. Am Ende schaffte es Tatjana Schmid auf Platz zwei.

Lara Zauner, Lena Kammel, Océane Sirois Haller und Carla Mayer starteten für den TSB im Rahmenwettkampf. Lara Zauner turnte souverän alle Geräte durch und wurde Erste. Mit viel Dynamik am Sprungtisch zeigte sie einen schönen Handstandüberschlag mit halber Schraube rein und halber Schraube raus, eine sichere Balkenkür und hohe Salti in ihrer Bodenkür. Lena Kammel turnte einen recht sauberen Wettkampf, überzeugte am Sprungtisch mit einem Tsukahara und punktete mit ihrem Balkenabgang, einem Auerbachsalto. In der Gesamtwertung wurde sie jedoch nur Zehnte.

Ravensburgs jüngere Turnerinnen zeigten einen etwas durchwachsenen Wettkampf. Am Stufenbarren bekam Océane Haller eine hohe Wertung im Vergleich zu ihrer Ausgangswertung. Auch am Boden und Balken überzeugte sie mit Eleganz und schöner Choreografie. Allerdings fehlte die Stabilität beim Sprung, was dann zu Platz elf führte. Bei Carla Mayer lief das erste Gerät nicht rund, auch am Schwebebalken waren viele Wackler drin. Am Sprung holte sie dagegen Punkte heraus, auch am Boden zeigte die sprungstarke Ravensburgerin hohe Salti. Am Ende reichte es zu Platz 14.