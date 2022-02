Tatjana Schmid siegt beim Silberdistel-Cup

Kunstturnerin Tatjana Schmid vom TSB Ravensburg hat beim 4. Silberdistel-Cup in Albstadt-Ebingen das Bodenfinale gewonnen. Beim Start in die Turnsaison 2022 ist der TSB Ravensburg mit drei Nachwuchsturnerinnen und sechs Kreis- und Verbandsliga-Turnerinnen an den Start gegangen.

Tatjana Schmid holte sich in der Vorentscheidung des Silberdistel-Cups gegen 31 Starterinnen an den Geräten Boden und Sprung den ersten Platz und wurde somit fürs Bodenfinale ausgewählt. In der Gesamtwertung wurde ihr laut Mitteilung ein Sturz vom Schwebebalken zum Verhängnis – sie fiel auf Platz fünf zurück. Beim Gerätefinale zeigte sie als einzige Turnerin des Tages in ihrer Bodenkür einen Doppelsalto, den sie sauber in den Stand turnte. Auch den gestreckten Salto vorwärts mit ganzer Schraube stand sie laut Mitteilung perfekt. Lohn war Platz eins und der Siegerpokal.

Bei den jüngeren Ravensburgerinnen turnte Emilia Varlese einen schönen Wettkampf und erreichte hinter den Turnerinnen vom TV Neckargym-Nürtingen und SV Hülben den fünften Platz. Ihr bestes Gerät war der Sprung, wo sie Dritte wurde und das Finale nur um zwei Zehntelpunkte verpasste.

Lucy Steiner, Carina Geier, Sarah Bendel und Inga Bestian vom TSB turnten in der Altersklasse 2007 und jünger. Lucy Steiner wurde nach einem schönen Sprung Elfte in der Gesamtwertung vor Sarah Bendel. Inga Bestian wurde 14., Carina Geier kam auf Rang 16. Beim Nachwuchscup wurde in den Leistungsklassen LK2 und LK3 nach erleichterten Bedingungen geturnt. Beste des TSB Ravensburg war Nela Spiegel als Zehnte, Miriam Biehler wurde Zwölfte, Nela Spiegel kam auf den 17. Platz.