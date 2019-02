Tatjana Schmid holt sich Platz drei in Albstadt

Der zweite Silberdistel-Cup ist von den Kunstturnerinnen als Vorbereitungswettkampf für die Ligasaison genutzt worden. Die Ravensburger Landesliga- und Kreisliga-Turnerinnen waren bei diesem Wettkampf mit am Start. Tatjana Schmid, die erstmals einen Doppelsalto am Boden zeigte, holte an diesem Gerät die Tageshöchstwertung. Sie wurde am Ende Dritte. Vivien Dinh gewann den Nachwuchscup.

Auch am Sprungtisch sicherte sich Schmid die höchste Wertung. Hier überzeugte die TSB-Turnerin mit ihrem Handstützüberschlag-Salto. Der Balken wurde der Ravensburgerin etwas zum Verhängnis, daher erreichte Schmid in ihrer Altersklasse 16+ den dritten Platz. Charlotte Jans trat in derselben Altersklasse mit neuen Schwierigkeitsstufen an. So turnte sie dieses Jahr einen Tsukahara am Sprungtisch. Jans wurde in Albstadt-Ebingen Siebte in der Gesamtwertung.

Meike Mayfarth zeigte stabile Leistungen, vor allen Dingen am Stufenbarren. Dort gelang ihr die freie Felge in den Handstand präzise. Auch zeigte sie eine neue Bodenkür und kam nach guten Leistungen auf den 13. Platz. Emma Witschard ging nicht fit in den Wettkampf, turnte dennoch alle Geräte und landete in der Gesamtwertung auf Rang 20.

In der jüngeren Altersklasse (14 und 15 Jahre) starteten Océane S. Haller und Carla Mayer für den TSB. Bestes Gerät für Haller war der Stufenbarren. Bei ihrem Lieblingsgerät, dem Balken, musste sie dagegen zwei Stürze in Kauf nehmen und wurde Elfte. Mayer zeigte zwar tolle Sprünge am Sprungtisch und hohe Salti am Boden, verwackelte aber die tänzerischen Passagen in ihrer Bodenkür. Auch ihre Balkenkür war nicht perfekt. Sie landete auf dem 13. Platz.

Für das Gerätefinale qualifizierten sich pro Gerät jeweils die beiden besten Turnerinnen. Tatjana Schmid erreichte das Boden- und Sprungfinale – mit überraschendem Ausgang. Ihr Sprung, für den sie zuvor die Tageshöchstwertung bekam, wurde im Finale streng bewertet. Dadurch reichte es für Schmid nur zu Platz vier.

Beim Nachwuchs-Cup wurde in den Leistungsgruppen LK2, 3 und 4 geturnt. Die TSB-Turnerinnen waren in der LK2 gemeldet. Am Start waren Vivien Dinh, Carla Volz, Cathi Best, Leni Kleinheinrich, Inga Diehm und Mila Aggeler. Vivien Dinh zeigte eine starke Leistung und erreichte im Teilnehmerfeld von 35 Turnerinnen den ersten Platz. Carla Volz, sehr sicher am Barren und Sprung, blieb auch am Balken oben und erreichte den siebten Platz. Cathi Best startete das erste Mal für den TSB, zeigte sich nervenstark an den vier Geräten und wurde Zehnte.