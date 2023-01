Tarifreform am Ravensburger Flappach wird erneut aufgeschoben

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp wollte das Baden im Flappach 2023 günstiger machen und dafür Geld fürs Parken dort verlangen. Doch nun wird die 2019 erstmals öffentlich geäußerte Idee erneut aufgeschoben. Damit werde es aber erst 2024 was, räumte Stadtsprecher Timo Hartmann auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ein.

Glasfaserkabel wird bis zum Naturfreibad verlegt

Die Tarifreform sei zwar nach wie vor ein Ziel der Stadtverwaltung, aber noch fehle es an technischen Voraussetzungen. Beispielsweise brauche man am Naturfreibad ein gutes W-Lan, denn die Stadt erwägt, sogenanntes Smart Parking dort zu installieren. Das heißt, dass die Parkgebühr unter anderem per Handy bezahlt werden kann.

Für dieses Jahr sei nun geplant, einen Glasfaseranschluss zum Naturfreibad zu legen. „Zudem haben wir entschieden, dass wir zunächst auch Erfahrungen mit der Technik beim Smart Parking auf den Parkplätzen Bechtergarten und Scheffelplatz sammeln wollen“, so Hartmann. Dort wird voraussichtlich ab März 2023 eine Parkgebühr fällig.

Parken ist am Flappach bisher kostenlos

Wie das Tarifsystem für Baden und Parken am Flappach langfristig aussehe, dazu gebe es noch keine spruchreifen Überlegungen, so Hartmann. Zunächst hatte Rapp die Idee öffentlich gemacht, den Zutritt zum Naturfreibad kostenfrei zu erlauben und stattdessen Geld fürs Parken zu verlangen. Bisher ist es umgekehrt: Der Eintritt kostet Geld, das Parken ist kostenlos.

Im Oktober 2022 sprach er dann davon, den Eintrittspreis zu senken. Von einem kostenlosen Eintritt war nicht mehr die Rede. Zur Saison 2022 ist der Eintritt auch erst einmal teurer geworden: Er stieg von 3,70 auf vier Euro. Wie viel die Ravensburger im Sommer 2023 fürs Baden im Flappach zahlen müssen, ist noch nicht bekannt.