Tanzturniere Enzklöstlerle

Traditionell veranstaltet der 1. TSC Enzklösterle jedes Jahr gegen Ende Juli beziehungsweise Anfang August seine Tanzturniere der Senioren in den Standard- und Lateintänzen. Am letzten Juli-Wochenende war es nun wieder so weit und Angelika und Ludwig Kirner, welche für den Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e.V. an den Start gehen, machten sich nun bereits zum fünften Mal auf den Weg in die Festhalle nach Enzklösterle.

Auch in diesem Jahr nahmen wieder Paare aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an den Tanzturnieren der Senioren-Klassen teil.

In ihrer Startklasse, der Senioren III B-Standard, konnte das Ravensburger Paar in der Vorrunde von sich überzeugen und somit in das Finale einziehen. Hier tanzten sich die Beiden aufs Treppchen und beendeten das Turnier auf dem dritten Platz.