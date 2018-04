„Tanzt, bis ihr nicht mehr könnt!“

Die Musiker der Stockholmer Band Beat Funktion gehören zur ersten Riege der schwedischen Jazz-Szene. Auf ihrer jüngsten CD singt unter anderem Viktoria Tolstoy. Bei ihrem Auftritt in der Ravensburger Jazznacht am 12. Mai wird die Sängerin Natascha Flamisch die Gesangsparts übernehmen. Hans Bürkle sprach mit ihr.

Frau Flamisch, Sie haben eine immense Bühnenerfahrung, waren viele Jahre in der Wiener Jazz-Szene aktiv und haben mit Musikern in den USA und Schanghai gespielt. Was haben Sie von diesen Stationen jeweils an prägenden Einflüssen mitgenommen?

Ich habe in vielen Ländern die Erfahrung gemacht, dass es immer die Jam Sessions sind, bei denen sich die Musiker kennen lernen. Nur dort entsteht eine lebendige Kulturszene. Das war auch in China so. Und Jazz und Blues sind wahrlich über dem gesamten Globus verteilt. Faszinierend! Sogar in Australien hätte ich einen Hoteljob als Sängerin haben können.

Sie sind ungeheuer vielseitig, singen Repertoires in Standard-Jazz und Swing, Blues und Soul, in großer und kleiner Besetzung. Ist der 70er-Jahre-Funk und der Discosound von Beat Funktion eine neue Herausforderung für Sie?

Ja, auf jeden Fall. Ich brauche immer Abwechslung, das inspiriert mich. Die schwedischen Herren haben fantastische Eigenkompositionen im Koffer. Eine beeindruckende Band, auf die ich mich schon sehr freue. Das wird mehr als spannend.

Gibt es Musikerinnen oder Musiker aus der Motown-Ära, die wichtig für Sie waren?

Ich glaube, niemand kann von sich behaupten, nicht aktiv oder passiv davon beeinflusst zu sein. Wer heute das Radio aufdreht, entkommt dieser göttlichen Ära immer noch nicht. Das sind für mich die ganz Großen, die begriffen haben, was es heißt, gute Musik zu machen und eine fantastische Show abzuliefern.

Wie kam Ihr Kontakt mit Beat Funktion zustande, schließlich leben Sie fast 2000 Kilometer auseinander?

Ehrlich gesagt hat uns dankenswerter Weise „Jazztime Ravensburg“ für diesen Auftritt verbandelt. Dieser Verein ist interkulturell im musikalischen Düsenjet unterwegs und schart Künstler aus aller Herren Länder um sich. Großartig!

Sie waren bereits vor zwei Jahren mit Back to Blues zu Gast bei „Jazztime in town“. Wie erleben Sie als Musikerin die Atmosphäre auf einer solchen Großveranstaltung?

Es ist herrlich. Die gesamte Stadt prickelt vor Lust und Lebensfreude. Das bräuchten wir eigentlich viel öfter.

Haben Sie noch eine Botschaft für die Besucher Ihres Konzertes?

Lasst Euch mitreißen und tanzt, bis ihr nicht mehr könnt - packt das Leben beim Schopf!

Künsterlin und Karten:

Natascha Flamisch ist seit einigen Jahren in der Region verwurzelt, stammt ursprünglich aus Wien, lebte einige Zeit in Philadelphia, New York und Schanghai und ist Frontfrau von Back to Blues, Natascha & The Bluescrackers und von der Siggs Pack Bigband. Sie tritt auch regelmäßig im Duo mit Martin Giebel oder Gunther Schreiber auf.

Karten für „Jazztime in town“ sind bereits im Handel. Sie gibt es in Ravensburg bei der „Schwäbischen Zeitung“ (Karlstraße 16), im Musikhaus Lange (Marktstraße 27), im Modehaus Bredl (Bachstraße, Servicekasse im 1. Stock, Damenhaus) und in der Tourist-Info (Marienplatz 35 / Lederhaus). Restbuttons gibt es am Samstag, 12. Mai, bis 18 Uhr im Modehaus Bredl, ab 19 Uhr am Eingang der Stadtbücherei / Kornhaus.