Tanzschule Geiger bei Hip-Hop-Meisterschaft dabei

Die ADTV Tanzschule Geiger stellt erneut nach einem phänomenalen Wettkampf die Deutschen Meister im Hip Hop. Nach ihrer erfolgreichen Qualifizierung bei der Süddeutschen im Frühjahr waren aus Ravensburg wieder mehrere Hip-Hop-Duos und die Formation R.D.C. bei den Deutschen Meisterschaften im Hip Hop / Streetstyle in Mühlheim an der Ruhr am Start.

In der mit Zuschauern gut gefüllten Sporthalle konnten die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Geiger ihr Können unter Beweis stellen. Sie holten gleich mehrere Titel nach Ravensburg. Den Deutschen Meistertitel holten sich Oliver Pera und Mia Rädlein bei den Hip-Hop-Duos, Mia Rädlein bei den Hip-Hop-Solos und die Formation R.D.C. bei den Hip-Hop-Formationen.

Hier alle Platzierungen zu den Startern (M-Reihe = höchste Startreihe / A-Reihe = zweit höchste Startreihe): 1. Platz Oliver Pera und Mia Rädlein (M-Reihe Duos), 1. Platz Mia Rädlein (A-Reihe Solos), 1. Platz Formation R.D.C. (A-Reihe), 3. Platz Elisar Bakar (M-Reihe Solos), 5. Platz Anna Zorell und Ida Baier (A-Reihe Duos), 6. Platz Raphael Nagel und Jolanda Maisel (M-Reihe Duos). Wir gratulieren allen zu ihren hervorragenden Erfolgen.