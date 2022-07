Tanzen mit den Stars der Szene im Tanzwerk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem erfolgreichem Workshop Anfang April lud Clubtrainer des ATC Ravensburg Jürgen Schlegel am dritten Wochenende im Juli erneut zwei erfolgreiche Trainer aus der Szene ein. Wertvolle Trainingsinputs bekamen die Ravensburger Turnierpaare durch den ehemaligen Europameister und Vize-Weltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen Sven Ninnemann. Nach einer Technikeinheit unter dem Motto „Take your time“ präsentierten die Turnierpaare im Hinblick auf die bevorstehenden Landesmeisterschaften im September das neu Erlernte in sogenannten Finals.

Auch der Hip-Hop Bereich befindet sich in der Vorbereitungsphase auf bevorstehende Shows und Turniere im Herbst. Nico Dittgen, Choreograph und Backroundtänzer für TV-Formate bei Pro 7 und RTL, fand hierfür den Weg nach Ravensburg. Neben einem intensiven Workshop, insbesondere für die HipHop Turniertänzer, wurde nachmittags zu einer Open Class eingeladen.