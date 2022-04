Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Tanzsportverein ATC Blau-Rot e.V. ist seit jeher bekannt für seine erfolgreichen Latein-Turnierpaare. Seit einigen Jahren jedoch erlebt die Standardsektion eine wahre Renaissance. Seit des Engagements von Trainer Mantas Bruder aus Stuttgart ist nicht nur ein merklicher Zuwachs an Paaren zu verzeichnen, sondern auch eine signifikante Verbesserung der Leistungen erkennbar. Als langjähriger und erfolgreicher Turniertänzer kann Mantas auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Nun hat er seine Prüfung zum Trainer A Standard erfolgreich absolviert und darf sich fortan Profi-Trainer nennen. Zusammen mit Clubtrainer Jürgen Schlegel, der ebenfalls die A Lizenz im Lateinbereich besitzt, will er den Tanzsport in der Region vorantreiben. „Wir sind sehr dankbar, so fachlich erstklassige Trainer in unseren Reihen zu haben, die es nicht nur verstehen, Tanzen auf höchstem Niveau zu vermitteln, sondern auch den Spaß dabei nicht aus den Augen zu verlieren“, so Kassiererin Angelika Kirner, die selbst aktiv am Standardtraining teilnimmt. Im Namen des Vorstandes überbrachte sie zusammen mit Vereinspräsident Jürgen Schlegel die besten Glückwünsche zum großen Ereignis.