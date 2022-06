Tanz- und Objekttheater mit Sospiri by Rigolo im Theater Ravensburg

Ein besonders Gastspiel gibt es im Theater Ravensburg am Samstag und Sonntag, 2. 3. Juli, jeweils um 20 Uhr zu erleben. Zu Gast an diesen beiden Abenden ist das Schweizer Tanz- und Objekttheater Rigolo mit seiner Produktion Sospiri. Sospiri – der Seufzer – sind 13 Szenen getanzt, gespielt, artistisch performt, dargestellt mit einer weißen Feder und 13 Palmblattrispen. Das Stück erzählt Episoden aus dem Leben. Drei junge Frauen suchen nach ihrem Platz auf dieser Welt – nach ihrer Bestimmung. Sie durchleben Erfahrungen von kindlich verspielt bis bedrohlich kraftvoll. Sie zeigen, wie sich Gleichgewicht überall wieder findet und wie nah Leichtigkeit und Schwere liegen können. Im dreizehnten und letzten Akt kommen schliesslich Feder und alle in den Szenen gesammelten Palmblattrispen zum Gesamteinsatz. Es entsteht ein sechs Meter grosses Mobile, die Sanddornbalance. Das Objekt nimmt in Inszenierungen von Rigolo traditionell einen wichtigen Platz ein. Immer sind diese Objekte selbstentwickelte Originale, die nie nur als Objekte präsentiert werden, sondern im Zusammenspiel mit den Darstellerinnen raffiniert in das Spiel integriert werden. Das Resultat ist ein begeisterndes Objekttheater. Die Spielfläche, erinnert mit mehreren hundert Kilo Sand an eine Wüstendüne. In der Inszenierung von Mädir Eugster tanzen und spielen Marula Eugster Rigolo, Schanika Mohn, Anna Zurkirchen und Naomi Schwarz. Die Choreografie stammt von Marula Eugster Rigolo, Martin Ulrich und Naomi Schwarz. Karten gibt es im Theater Ravensburg, Telefon 23364 immer donnerstags bis samstags von 17 bis 20 Uhr und unter www.theater-ravensburg.de sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen.