Tannenbäume vom Christkindlesmarkt kommen ins Wohnzimmer

Viele hübsche Bäumchen verbreiten gerade noch auf dem Christkindlesmarkt in Ravensburg vorweihnachtliche Stimmung – doch bald darf ein Teil davon die Wohnzimmer der menschen schmücken.

Damit pflegen die Stadt Ravensburg und das Gebrauchtwaren-Kaufhaus Fairkauf in Weingarten gemeinsam den Nachhaltigkeits- und Sozialverträglichkeitsaspekt. Die Nadelbäumchen bekommen nicht nur eine neue Bestimmung, sondern kosten auch nur so viel, wie die Käufer geben möchten. Das Angebot richtet sich vorrangig an jene, die sich einen teuren Weihnachtsbaum nicht leisten können. Am Freitag, 23. Dezember, lohnt es sich also, beim Fairkauf in Weingarten in der Waldseer Straße 4 vorbeizuschauen. Die Fairkauf Öffnungszeiten am Freitag sind von 10 bis 18 Uhr.