Tanja Keller erreicht Platz 17

Tanja Keller vom SKC Berg ist erstmals bei den deutschen Meisterschaften im Sportkegeln in der Sprintdisziplin gestartet. In München kam Keller auf Platz 17. Als Bezirksmeisterin im Einzel und Dritte der württembergischen Meisterschaften im Sprint war sie Nachrückerin für die Deutschen Meisterschaften. Eine Woche vor dem Turnier wurde sie doch noch eingeladen..

In der Qualifizierungsrunde galt es, sich eine gute Startposition für die erste K.o.-Runde zu erspielen. Es gab jeweils zehn Wurf ins Volle und zehn Wurf ins Abräumen. Mit 81 und 90 Kegeln wurde Keller 27., mehr als zehn Starterinnen lagen allerdings innerhalb von 15 Holz. In der ersten K.o.-Runde traf die Bergerin auf die Sechste der Qualifikation, Yvonne Schneider vom KV Liedolsheim. Die mehrmalige Titelträgerin Schneider galt als klare Favoritin. Den ersten Satz verlor Keller mit 77:94, den zweiten mit 102:108 – damit schied Keller aus dem Rennen um den Titel aus. Yvonne Schneider kam dann auch Runde um Runde weiter und wurde letztlich sogar deutsche Meisterin – ein kleiner Trost für Tanja Keller. Mit Platz 17 hat sie dennoch gezeigt, welche Qualität in ihr und im SKC Berg steckt. Ab September geht es im Ligaalltag in der Oberliga Südwürttemberg wieder los.