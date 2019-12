Taldorfs Ortsvorsteher Vinzenz Höss zieht die Jahresbilanz

Taldorfs Ortsvorsteher Vinzenz Höss hat in der letzten Ratssitzung des Jahres eine positive Bilanz gezogen. Die Ortschaft habe sich positiv weiterentwickelt, sagte er. Beim Ausblick betonte er vor allem, dass der Startschuss für die Neugestaltung der Ortsmitte Bavendorf bevorsteht.

In Bavendorf sollen ein neues Rathaus, städtische Sozialwohnungen, Miet- und Eigentumswohnungen gebaut und ein Dorfplatz geschaffen werden (die Schwäbische Zeitung berichtete). Höss verwies auch auf das Projekt „Quartier 2020“, für das zusammen mit der Stiftung Bruderhaus der Grundstein gelegt worden ist. Dabei geht es um Themen wie Pflege und Unterstützung im Alter, Wohnen und Mobilität, Integration und Inklusion sowie Familie und Gesundheitsförderung.

Busanbindung könnte sich bald verbessern

Gemeinsam mit den Bürgern der Ortschaft soll Ziele und Angebote definiert werden, um eine „starke, soziale Gemeinschaft im Ort zu schaffen“. Wie Höss mitteilte, hat eine Bürgerin der Ortschaft der Stiftung Heilig-Geist-Spital das Grundstück des ehemaligen Gasthofes Krone in Oberzell vermacht, auf dem die Ideen zu diesem Projekt umgesetzt werden sollen. Man denkt beispielsweise an betreutes Wohnen im Alter.

Im Ausblick listete Höss weitere Punkte auf: den Beschluss, in Oberzell in den nächsten Jahren einen neuen fünfgruppigen Kindergarten zu bauen, Sicherung des Feuerwehrstandorts Adelsreute, Einrichtung einer weiteren Außenklasse der Heimsonderschule Haslachmühle an der Grundschule Oberzell/Außenstelle Taldorf. Der Ortsvorsteher hob ferner das Kommen der Regiobuslinie von Konstanz nach Ravensburg hervor. Dies bedeute, dass in Dürnast und Bavendorf stündlich ein Bus nach Ravensburg und zurück fahren und dadurch der ÖPNV-Anschluss im ländlichen Raum „spürbar verbessert“ wird.

Schleichverkehr macht Bürgern Sorgen

Mit der Freigabe des letzten Teilstücks der Südumfahrung B 30 erhoffe man sich insbesondere im Teilort Oberzell eine spürbare Entlastung vom Straßenverkehr, sagte Höss, der gleichwohl von „weiterhin berechtigten großen Sorgen“ der Bavendorfer wegen des Schleichverkehrs durch die Teilorte Oberzell, Oberhofen und Kemmerlang sprach. Man werde zusammen mit der Stadt Ravensburg alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um eine „für unsere Bürger zufriedenstellende Lösung zu finden“.

Wie gewohnt nutzte Höss die letzte Sitzung des Ortschaftsrat in diesem Jahr zu einen Loblied auf das Ehrenamt, ohne das das Leben in der Ortschaft wesentlich ärmer wäre. Der Ortsvorsteher erinnerte in diesem Zusammenhang beispielhaft an die Weinbergfreunde, an die Helfer beim Kinder- und Heimatfest und die Feuerwehr.