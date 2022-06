Taldorfer Wein 2021 – frische und fruchtige Lebendigkeit!

Die Präsentation des neuen Taldorfer Weins, Jahrgang 2021, fand am Dienstag, 31. Mai im Rathaus in Bavendorf statt. Hierzu durfte Ortsvorsteherin Regine Rist, die Weinbergfreunde Taldorf, Winzer Matthias Röhrenbach, sowie eine kleine Delegation der Freunde des Burghaldentorkels begrüßen. Auch dass der ehemalige Ortsvorsteher Vinzenz Höss der Einladung zur Weinpräsentation gefolgt war, freute die Ortsvorsteherin und die Weinbergfreunde sehr, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ortsvorsteherin Rist und Winzer Röhrenbach gaben einen kurzen Rückblick auf das Weinjahr 2021, in dem es nur mit viel Einsatz gelungen ist, ein glückliches Ergebnis zu erzielen. Die Wetterkapriolen und die hohen Niederschläge in der Wachstumsphase waren problematisch für die Reben im Weinberg in Taldorf. Der Taldorfer Müller-Thurgau, sowohl in trocken als auch in halbtrocken, präsentiert sich als sortentypischer Müller-Thurgau Wein. Ab sofort ist der Wein im Rathaus in Bavendorf erhältlich, sowie bei Metzgerei Dietenberger, Oberzell; Schlenkerhof, Dürnast; Getränke Pfleghar, Eschach-Oberhofen; B33 Frischelädele, Bavendorf.