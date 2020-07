Taldorfer sind weiter gegen die Schließung ihrer Grundschule

Die geplante Schließung des Grundschulstandortes Taldorf bewegt die Gemüter der Bürger vor Ort. Mit der Vorgehensweise der kurzfristig vorgetragenen Konzeption durch die Stadtverwaltung waren die Bürger der Ortschaft vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Nach Protesten hatte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp ein Informations- und Austauschgespräch versprochen, das nun am vergangenen Montagabend in der Schussentalhalle in Oberzell stattfand. Emotional, aber sachlich brachten die Anwesenden ihren Ärger und ihre Argumente gegen eine Schulschließung zum Ausdruck.

Kein angenehmer Abend

Als zu Beginn der Veranstaltung Baubürgermeister Dirk Bastin abfragte, wer gegen die Schulschließung sei, gingen alle Hände im voll besetzten Saal nach oben. Es sollte kein angenehmer Abend für ihn und Simon Blümcke, den Ersten Bürgermeister der Stadt, werden.

Zu Beginn informierten sie über die aktuelle Situation und über die sich bietenden Lösungsmöglichkeiten aus Sicht der Stadtverwaltung. Blümcke verwies auf den prekären Haushalt. Es steht nicht nur die Konsolidierung von fünf Millionen Euro an, die Auswirkungen der Corona-Krise kommen noch hinzu. Aber er sprach auch von einer Lernkurve aus der letzten Ortschaftsratssitzung: „Die Schule ist ein Bestandteil des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens im Ort.“

„Haus der Begegnung“

Bastin zeigte die marode Substanz der bestehenden Gebäude auf und die notwendigen Investitionen für deren Erhalt in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Seine Vision ist, die Qualität der Grundschule Oberzell zu nutzen und auszubauen.

„Man sollte dort investieren, wo es den Kindern am meisten Nutzen bringt“, so Bastin. Geplante Investitionen hierfür: 2,5 Millionen Euro, der Ausbau sollte bis Juni 2023 beendet sein. Bastin könnte sich vorstellen, hier ein „Haus der Begegnung“ zu schaffen.

In der Schussentalhalle wurde intensiv um die Zukunft der Grundschule in Taldorf diskutiert. (Foto: Wolfgang Steinhübel)

Ein aktualisierter Zeitplan für den Umzug von Taldorf nach Oberzell wurde präsentiert: Es sollen noch zwei Einschulungen in Taldorf stattfinden. Ab dem Schuljahr 2022/23 finden diese dann in Oberzell statt. Die Klassen in Taldorf laufen aus, der Umzug der Klassen 3 und 4 nach Oberzell soll im Schuljahr 2023/24 stattfinden.

Suche nach Alternativen

Dann kamen die Bürger zu Wort, zuerst zögerlich, später dann immer emotionaler und fordernder. Das neue Baugebiet sei geplant worden mit dem Ziel des Erhalts der Grundschule vor Ort, dies falle nun nicht mehr ins Gewicht. Viel Beifall erhielt der Vorschlag, die Stadt solle nicht nur Argumente für die Schließung präsentieren, sondern Alternativen suchen, wie zum Beispiel die Errichtung einer Waldkinderschule.

Der Musikverein sorgt sich um die Weiterführung der musikalischen Früherziehung und um seine Zukunft wegen der schwierigen Integration des Nachwuchses unter den geänderten Voraussetzungen. Ein weiteres Argument gegen die Schließung seien die vielen Vorteile kleiner Einheiten, gerade in Zeiten von Corona.

Und nicht nur finanzielle Gründe sollten für die Schließung maßgebend sein, wichtig sei das Zusammenleben im Ort und dazu sei die Grundschule der wichtige Faktor.

Irritation um Verkauf

„Warum wurde in der Vergangenheit nicht investiert und warum ist jetzt auf einmal eine so hohe Investition fällig?“ fragte ein Bürger. Dazu Blümcke: „Hier gab es einen stillschweigenden Konsens von allen Seiten, um keine Unruhe hineinzubringen. Sonst wäre das Thema schon viel früher hochgekocht.“

Für Irritationen sorgte die Aussage von Baubürgermeister Bastin, das alte Schulhaus solle verkauft werden. Dazu hatte noch OB Rapp auf der Ortschaftsratssitzung gesagt, er könne sich vorstellen, die Landjugend dort unterzubringen.

Bastin: „Es gilt die beste Lösung zu finden. Aussagen werden manchmal in Stresssituationen gemacht. Bei späterer Überprüfung stellt sich das dann vielleicht als die zweitbeste Lösung heraus.“ Zur Vorgehensweise der Stadt entschuldigte sich Blümcke. „Von 57 Bällen in der Luft ist uns einer richtig heruntergefallen.“ Die Stadtverwaltung suchte sichtlich den Konsens.

Abstimmung nach der Sommerpause

Entgegen ursprünglichen Planungen wurde der Zeitplan für die Abstimmung entzerrt. Ortsvorsteher Vinzenz Höss dazu: „Wir wollen das alles erst mal sacken lassen. Dann diskutieren wir darüber. Nach den Sommerferien wird der Ortschaftsrat darüber beraten, anschließend der Gemeinderat.“

Sollte der Ortschaftsrat dann mit Nein stimmen und der Gemeinderat mit Ja, käme zum allerersten Mal die Schlichtungskommission zum Zuge. In der Eingliederungsvereinbarung ist festgehalten, dass in diesem Fall ein Gremium, bestehend aus je drei Ortschafts- und drei Gemeinderäten sowie dem Oberbürgermeister und dem Ortsvorsteher, entscheidet.