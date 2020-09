Taldorfer setzen Zeichen für den Erhalt ihrer Schule

Mit einer Plakataktion haben rund 60 Bürger und Kinder aus Taldorf am Sonntagnachmittag ein Zeichen für die Fortführung des Schulbetriebs an der Grundschule in Taldorf gesetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Protestierenden hervor.

Die Ravensburger Stadtverwaltung will die Zweigstelle der Grundschule Oberzell vor allem aus Kostengründen schließen und in den Hauptstandort Oberzell investieren.

Der Stadt wird von Kritikern unter anderem vorgeworfen, das Schulgebäude zunächst kaputt gespart zu haben, um es nun mit Verweis auf hohe Sanierungskosten zu schließen und eine Vereinbarung anlässlich der Eingemeindung von Taldorf in die Stadt Ravensburg aus dem Jahr 1972 zu missachten. An der Grundschule Taldorf werden Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 unterrichtet, darunter auch Kinder mit Behinderung der Schule in Haslachmühle. Laut Angaben der Protestierenden übernehme die Grundschule einen wichtigen Integrationseffekt für die Ortschaft. Hier finde jene Identifikation mit dem Ort ihre Anfang, die unerlässlich sei, um sich für seine Bewohner einzusetzen.

Es gibt in der Ortschaft aber auch Stimmen, die für eine Konzentration auf den Standort Oberzell sind.

Für die kommenden Wochen sind weitere Foto- und Unterschriftenaktionen angekündigt.

Nach den Sommerferien wird der Ortschaftsrat über die geplante Schulschließung beraten, anschließend der Gemeinderat. Sollte der Ortschaftsrat dann mit Nein stimmen und der Gemeinderat mit Ja, käme zum allerersten Mal die Schlichtungskommission zum Zuge.