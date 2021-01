Taldorfer kämpfen für die Rettung ihrer Grundschule

Anlässlich der ersten Sitzung des Ortschaftsrats Taldorf und der Amtseinsetzung der gewählten Ortsvorsteherin Regine Rist hat die Bewegung „Die Schule bleibt im Dorf“ weitere Plakate in Oberzell aufgestellt, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Organisation. Diese und weitere Plakate an einem Fahrzeugkorso angebracht, hätten demnach den Weg der Ortschäftsräte und von Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp zum Eingang der Sitzung gesäumt. Der Protest habe aufgrund der Corona-Bestimmungen unbemannt stattgefunden. Die Taldorfer Bürger fordern die Fortführung des Grundschulbetriebs in Taldorf und das Ende intransparenter Schließungsplanungen durch die Stadtverwaltung Ravensburg. Positiv hätten die Organisatoren die Zusage von OB Rapp auf der Sitzung wahrgenommen, die Optionen zur Fortführung der Taldorfer Grundschule in einem ergebnisoffenen Workshop zu entwickeln. Foto: Bewegung „Die Schule bleibt im Dorf“