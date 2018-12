Taldorfer Feuerwehr leistet 1184 Einsatzstunden

Mit 1184 Einsatzstunden im zu Ende gehenden Jahr hat die Taldorfer Feuerwehrabteilung der Stadt Ravensburg das Engagement im Vorjahr, wo die Floriansjünger 837 Stunden im Dienst an der Allgemeinheit zugange gewesen waren, deutlich übertroffen. Diese Bilanz hat Kommandant Andreas Wellhäuser im Ortschaftsrat gezogen.

Auch die Zahl der Einsätze war mit 44 weit höher gewesen als im Jahr 2017, in dem die Wehr 34 Mal ausrücken musste. Technische Hilfe in 24 Fällen – Stichworte Unwetter, Ölspuren und Insekten – war am häufigsten Ursache des Einsatzes gewesen. Elfmal war die Wehr bei Bränden im Einsatz gewesen.

Mit 81 aktiven Mitgliedern (2017: 80), unter ihnen zwei Frauen, hatte die Taldorfer Feuerwehr ihre freiwillige Arbeit verrichtet, wobei die Oberzeller Truppe mit 33 Mitgliedern die stärkste Abteilung darstellt. Es folgen Dürnast mit 19, Bavendorf mit 18 und Adelsreute mit elf Feuerwehrleuten. Die Ehrenabteilung der Taldorfer Wehr weist derzeit 18 Mitglieder auf, wie dem Bericht des Kommandanten zu entnehmen war.

84 Übungen hat die gesamte Abteilung in diesem Jahr absolviert, 17 die Dürnaster Wehr, 15 die Adelsreuter und elf in Bavendorfer. Bei 28 Brandsicherheitswachdiensten haben die Taldorfer die Wehr der Kernstadt unterstützt. 15 Leistungsabzeichen stehen auf der Habenseite der Taldorfer Abteilung. Im Jahr 2019 stehen den Worten des Kommandanten zufolge eine neue Ausfahrt am Gerätehaus Bavendorf, ein neues Fahrzeug für die Abteilung in Adelsreute und die Renovierung des dortigen Gerätehaus sowie die Anbindung aller Gerätehäuser ans Internet auf dem Programm.

Namens des Ortschaftsrats würdigten Margarete Eger (CDU) und Jürgen Lang (Kommunalpolitischer Arbeitskreis Taldorf) die Arbeit der Feuerwehrleute. Egers Bilanz: „Wir können uns immer auf euch verlassen.“