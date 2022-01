Taldorfer Adventsweg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum zweiten Mal gestaltete der Kirchengemeinderat Taldorf einen Adventswanderweg. Die Kirchengemeinde Taldorf ist die westlichste Gemeinde der Seelsorgeeinheit Ravensburg-West.

Startpunkt war dieses Mal beim Funkenplatz zwischen Dürnast und Taldorf. Holzsterne wiesen dann den Weg durch den Wald Richtung Wernsreute. Auf dem Weg, der von der Länge auch für kleinere Kinder gut zu bewältigen war, gab es vier vorbereitete Stationen, an denen Bastelmaterial für Engel und Sterne zum Mitnehmen bereit lagen. An den Stationen gab es auch kleine Impulse zum Innehalten und Gedanken zu unseren Schutzengeln. Die zu Hause gebastelten Engel und Sterne konnten zur Kirche gebracht werden oder den heimischen Christbaum verschönern.

Da an jedem Adventswochenende neue Bastelmaterialien vorgefunden wurden, entstand während der Adventszeit ein prächtig geschmückter Christbaum in der Kirche. Der Adventsweg entspringt der Hoffnung des Kirchengemeinderates, die Verbindung zur Gemeinde auch in diesen schwierigen Zeiten zu erhalten und ein konfessionsübergreifendes Gemeinschaftserlebnis für Klein und Groß zu schaffen. Der geschmückte Christbaum ist noch bis Mitte Januar in der Kirche zu besichtigen.