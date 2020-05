Taldorf präsentiert 2019er Wein

Der Taldorfer Wein lässt sich von den Einschränkungen im Corona-Alltag nicht abschrecken. Orstvorsteher Vinzenz Höss ließ es sich laut Pressemitteilung der Ortsverwaltung nicht nehmen, den neuen Jahrgang trotz ausgefallener Weinpräsentation gemeinsam mit Weinkönigin Mara Huber, Weinprinzessin Lisa Kibler und den Weinbergfreunden Rolf Fröhl und Guido Kleb in der „Corona-Version“ einzuweihen.

Der Taldorfer reift sonnenverwöhnt im Rebgarten oberhalb der Taldorfer Kirche und wird von den Weinbergfreunden gehegt und gepflegt. Der diesjährige Jahrgang besteche durch seine milde Ausgewogenheit und seiner feinen Fruchtigkeit, heißt es von Seiten der Ortsverwaltung. Gekeltert wurde der Wein vom Weingut Mathias Röhrenbach in Immenstaad. Der Wein ist in einer trockenen und einer halbtrockenen Variante im Rathaus in Bavendorf, bei der Metzgerei Dietenberger in Oberzell, beim Schlenkerhof in Dürnast, bei Getränke Pfleghaar in Oberhofen und im B33-Frischelädele in Bavendorf erhältlich.