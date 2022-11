Takis Würger stellt sein Buch „Unschuld“ vor

Takis Würger liest am Dienstag, 22. November, im Ravensbuch aus „Unschuld“. Wenn alle lügen. Und niemand unschuldig ist. Molly Carver bleiben fünfunddreißig Tage, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Seit Jahren sitzt er für den Mord an dem sechzehnjährigen Casper Rosendale im Gefängnis – nun soll das Urteil vollstreckt werden. Auf der Suche nach Antworten beginnt Molly unter falschem Namen als Hausmädchen für die Rosendales zu arbeiten, eine Familie, die einmal einflussreicher war als die Rockefellers. Emotional und eindringlich zeichnet Takis Würger das Portrait einer Gesellschaft voller Widersprüche und zeigt, was sich wirklich hinter den schillernden Fassaden dieser Welt abspielt, heißt es in der Ankündigung.

Takis Würger, geboren 1985, hat an der Henri-Nannen-Journalistenschule gelernt und Ideengeschichte in Cambridge studiert, das Studium aber abgebrochen. Vor diesem Buch hat er die Romane „Der Club“ und „Stella“ geschrieben.