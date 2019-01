Takis Würger liest in Ravensburg aus seinem umstrittenen Buch „Stella“

Takis Würger liest am Freitag, 1. Februar, aus seinem Roman „Stella“. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in der Buchhandlung „Mit Büchern unterwegs – auf Wörtern reisen“ von Anna Rahm in der Marktstraße. Nach einem gemeinsamen Spaziergang beginnt der Autor um 20 Uhr mit der Lesung. Der Eintritt kostet neun Euro. In seinem bei Kritikern höchst umstrittenen Buch erzählt Würger von dem Berlin der frühen 1940er-Jahre, Jazzclubs, Geld und Armut, Flugabwehrkanonen und Hitler, Tanzsälen und Sammellagern für gefangene Juden. Und von Stella Goldschlag, einer jungen Frau, „die Entscheidungen treffen muss, die so grauenhaft und komplex waren, dass der Autor hofft, sie so niemals treffen zu müssen“. Spiegel-Autor Würger hatte mit seinem Debüt „Der Club“ bereits einen Beststeller. Foto: Kästle