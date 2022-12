Take-That-Mitglied besucht Ravensburg

Ein echter Superstar der 1990er-Jahre ist kürzlich zu Besuch in Ravensburg gewesen. Nachdem Robbie Williams vor weingen Wochen Gast bei der TV-Show „Wetten dass...??“ am Bodensee war, hat sich sein früherer Bandkollege bei Take That Howard Donald Ende November auf den Weg in die Türmestadt gemacht.

Howard Donald von Take That war zu Gast in Ravensburg. Er hat hier auch das Café Lady Grey besucht. (Foto: Instagram)

Familienbande in Oberschwaben

Der inzwischen 54-Jährige hat hier seinen Bruder Mick besucht. Dieser lebt aktuell mit seiner Familie im oberschwäbischen Bad Saulgau und arbeitet im neuen englischen Tearoom „Lady Grey“ in Ravensburg.

Am 30. November postete Donald mehrere Fotos auf seinem Instagram-Account, darunter ein sehr unscharfes von sich im Zug. Dazu schreibt er: „Nach einer sehr schlechten Woche habe ich beschlossen, meinen Bruder in Ravensburg zu besuchen.“

Ein weiteres Bild zeigt das Schaufenster des Cafés in der Ravensburger Innenstadt und schließlich sitzen die Brüder vereint im Innenbereich. Mick sei von dem spontanen Besuch sehr überrascht gewesen, schreibt der Musiker weiter.

Unklar wie lange vor Ort

Wie lange sich Donald in Oberschwaben aufgehalten hat, ist unklar. Vor wenigen Tage postete er aber wieder Bilder aus einem Tonstudio in Großbritannien.

Die Boygroup Take That löste in den 90ern einen echten Hype vor allem bei weiblichen Teenagern aus. Als die Band sich 1996 nach dem vorherigen Austritt von Robbie Williams trennte, brach für die meist sehr junge Fangemeinde eine Welt zusammen.

Der größte Hit der Musiker in Deutschland war „Back for Good“