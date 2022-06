Tag des Kindes in der Kita St. Josef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell wollten wir am internationalen Tag des Kindes gemeinsam mit den Eltern und Kitakindern feiern. Von langer Hand geplant, dekoriert und bereit, setzte plötzlich der Regen ein. Was nun? Unsere Kitakinder sind es gewohnt, mitzureden: „Aber wir haben doch Matschhose und Matschjacke, das macht doch nichts, wenn es regnet!“. Wir waren sehr unsicher, denn das Fest ist traditionell ein Gartenfest. Die Girlanden und die Luftballone hingen bereits im Regen.

Das Telefon klingelte unablässig, ob das Fest nun stattfinde? Die Eltern unterstützten die Kinder und bestätigten, dass auch sie über ausreichende Regenkleidung verfügten. Nun gut. Wir starteten mit dem Begrüßungslied „Hey Hello“ und die Eltern brachten tolle Platten fürs Buffet. Im Garten wurde so mancher Papa von den Kleinen beim Tauziehen am Ballon vorbeigezogen. Das Schubkarrenrennen, das Dosenwerfen und das gemeinsame Malen an der Staffelei machte allen große Freude.

Wir haben gelernt, dass sich Kinder und Eltern vom Regen nicht den Spaß verderben lassen. Großartig!