Tag der offenen Tür der Grundschule Klösterle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitagnachmittag, 25. November, trafen sich die Kinder der Grundschule Klösterle zu einem adventlichen Nachmittag. Gäste und künftige Grundschulkinder mit ihren Eltern waren eingeladen, mitzufeiern und die Schule kennenzulernen.

Um 14 Uhr begrüßte die Schulleiterin Frau Zimmermann die zahlreichen Gäste in der Sporthalle. Anschließend zeigten die Klassen 1 bis 4 mit ihren musikalischen und sportlichen Beiträgen mit viel Freude, was sie im Unterricht und in den Arbeitsgemeinschaften vorbereitet hatten. Dank der Kooperation mit der Musikschule und dem TSB konnte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt werden.

Nach diesem offiziellen Begrüßungsprogramm konnte man die Schule erkunden. Die Kinder, die von ihren Eltern begleitet wurden, nahmen verschiedene Bastelangebote wahr, zum Beispiel Schneemänner aus Lebkuchen backen, Weihnachtskarten gestalten, Schlüsselanhänger basteln, Christbaumschmuck herstellen und einiges mehr.

Im Ganztagsbereich wurden ein offenes Spielzimmer und eine „Schminkstube“ angeboten. Einige Schülerinnen der Realschule zeigten die unterschiedlichen Aufgaben des Schulsanitätsdienstes, andere backten frische Waffeln, die sie zum Verkauf anboten. Im Foyer präsentierte sich der Pfadfinderstamm „Edelweisspiraten“ und im Erdgeschoss das Ravensburger Harmonika-Orchester.

Ehemalige Lehrerinnen am Klösterle verkauften kleine Weihnachtsgeschenke aus dem Klosterladen Kellenried. Das Kloster Kellenried ist alle zwei Jahre Ziel eines Pilgermarsches der Grundschule Klösterle.

In der Mensa wurden die Gäste durch die sehr engagierten Eltern der Grundschule mit Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und weiteren Leckereien bewirtet. Dabei standen auch die Elternbeiratsvorsitzenden Herr Dr. Reitmayer und Herr Straub interessierten Eltern als Gesprächspartner zur Verfügung. Mit einem adventlichen Wortgottesdienst zum Thema „Licht sein“, zusammen mit Herrn Pfarrer Giehrl, fand der Tag der offenen Tür einen gelungenen Abschluss. Es zeigte sich wieder einmal, welch vielfältige Möglichkeiten schulischer Bildung und Erziehung für Mädchen an der Grundschule Klösterle gegeben sind.

Die Grundschule Klösterle spendet 350 Euro des Erlöses an die Jacobi-Stiftung (für Straßenkinder in Kalkutta) und 350 Euro an die Flüchtlingshilfe der Caritas in Ravensburg. Anmeldungen für die erste Klasse können noch entgegengenommen werden.