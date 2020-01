Tag der offenen Tür und Infoabend an der Realschule Ravensburg

Die Ravensburger Realschule öffnet am Freitag, 31. Januar, für alle interessierten Schüler und Eltern ihre Türen. Laut Vorschau besteht von 15 bis 17.30 Uhr für Interessierte die Möglichkeit, die Bildungseinrichtung näher kennenzulernen.

Die Auftaktveranstaltung findet um 15 Uhr im Foyer statt. Neben dem Sport- und Musikprofil der Schule werden das bilinguale Profil vorgestellt und Einblicke in charakteristische Fächer gewährt. Zusätzlich finden Führungen im Gebäude Wilhelmstraße 5 statt, in welchem hauptsächlich die Fünft- und Sechstklässler unterrichtet werden. Lehrkräfte, Eltern, Schüler sowie die Schulleitung stehen am Tag der offenen Tür für Auskünfte zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ein weiterer Infoabend für Eltern wird am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, im Foyer der Realschule angeboten. Die Anmeldetage sind am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. März, von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Die Anmeldung für die Bilingual-Klasse ist, zusammen mit dem Kind, an beiden Tagen in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr möglich. Mitzubringen sind hierbei eine Kopie der Halbjahresinformation mit Verbalbeurteilung.