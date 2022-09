„Tag der Mitmach-Stiftungen“ in Ravensburg

Anlässlich des europaweiten „Tag der Stiftungen“ lädt die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg zu ihrer offenen Veranstaltung am Samstag, 1. Oktoberab 9.30 Uhr in das Haus der Katholischen Kirche in Ravensburg ein. Mitveranstalterin ist die Stiftung Solidarität am Ort.

Unter dem Motto „Mitmach-Stiftungen am Ort: Engagiert unter dem Dach der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg“ werden am Vormittag verschiedene Projekte und Engagement-Möglichkeiten aus der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und ihrer aktiven Treuhandstiftungen und Stiftungsfonds vorgestellt. Bürgerstiftungen sind sogenannte „Mitmach-Stiftungen“ – sie leben vom vielfältigen Einsatz engagierter Bürgerinnen und Bürger für die Gesellschaft. Dies soll am 1. Oktober besonders deutlich werden.

Gerlinde Kretschmann nimmt an der Veranstaltung teil und hält ab 10.30 Uhr einen Gastvortrag. Anschließend stellen sich die Mitmach-Stiftungen an Informationstischen vor und kommen gerne mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Zum Abschluss der Veranstaltung lädt die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg auf einen kleinen Imbiss ein.

Unter dem Dach der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg engagieren sich zahlreiche Menschen in Gremien, als Projektpaten, Ideengeberinnen, Spender, Zeit- und Geldstifter sowie Gründerinnen von Treuhandstiftungen und Stiftungsfonds. Die gemeinsame Veranstaltung soll diese Vielfalt sichtbar machen, über Stiftungsaktivitäten informieren und eine Plattform für Austausch und Vernetzung bieten.