„Tag der beruflichen Orientierung“ am AEG Ravensburg

Endlich: Nach zwei Jahren konnte die erste größere Veranstaltung am Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg, der „Tag der beruflichen Orientierung“ am 8. Juli in Präsenz für die Schüler*innen der Kursstufe stattfinden. Ganze 18 Unternehmen und Expert*innen aus der Region boten Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Firmenstrukturen – unter anderem auch ehemalige Referendar*innen, Eltern und sogar ehemalige Schüler*innen des AEGs. Die Veranstaltung wurde von allen Seiten als gewinnbringend und positiv empfunden. „Eigentlich wusste ich bisher schon genau, was ich machen will, aber jetzt könnte ich vier Berufe machen, so interessant hat es sich angehört“, äußerte beispielsweise eine Schülerin. Die Unternehmen lobten interessierte Schüler*innen und gute, persönliche Gespräche, welche die Veranstaltung zu einem besseren Format als die klassischen Bildungsmessen erhoben, und hoffen auf zahlreiche Bewerbungen.

Insgesamt gehört diese Veranstaltung in eine ganze Reihe an Angeboten zur Berufsorientierung am AEG, organisiert von Herrn Jürgen Straub. So fanden in Kalenderwoche 29 zum Beispiel auch die Future Skills Days für die zehnten Klassen sowie Schnuppervorlesungen an der DHBW für die Kursstufe statt.

Wir danken folgenden Personen und Institutionen und hoffen auf weitere Zusammenarbeit: Agentur für Arbeit, Bundespolizei Böblingen, CHG, EBZ, Frau Schuler, Frau Dr. med. Tippke, Gesundheitsakademie Ravensburg, Herr Dr. Schöll, ifm, Kreissparkasse Ravensburg, ps.rolls.royce, RAFI, Ravensburger, Reischmann, Vetter, Voith, Vom Fass, ZfP Weissenau.