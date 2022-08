Tag der Ausbildung im Landratsamt Ravensburg

Der Tag der Ausbildung findet am 17. September ab 10 Uhr im Kreishaus I des Landkreises Ravensburg statt. An diesem Tag können sich Berufsstartende einen Überblick verschaffen, wie es ist beim Landkreis zu arbeiten. In Gesprächen können 14 Ausbildungs-, Studien-, Praktika- und Freiwilligenangebote aus dem technischen, dem sozialen und dem Verwaltungsbereich kennengelernt werden. 50 Auszubildende, Studierende und Ausbildende stehen für Gespräche zur Verfügung.

In Vorträgen über den Landkreis als Ausbildungsbetrieb werden weitere Informationen wie beispielsweise zu Auslandspraktika, Projekte, Lerngruppen und Ausflügen gegeben. In einem Rundgang durch das Kreishaus I ist ein Blick hinter die Kulissen möglich. Beispielsweise werden die Büros des Landrats, des ersten Landesbeamten sowie der Dezernenten und Dezernentinnen besichtigt. Ebenfalls stehen die Ausbildungsleiterinnen an diesem Tag für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Darüber hinaus finden Aktionen wie die Vermessung des Kreishauses I, das Erstellen von Bauzeichnungen, das Lernen von Gebärdensprache, die Vorstellung einer Drohnenaufnahme eines Naturschutzgebietes sowie die Erklärung des Innenlebens eines Computers statt.

In einem Quiz rund um die Ausbildung im Landkreis Ravensburg können die Besuchenden ihr Wissen testen und sich gleichzeitig die Chance auf einen attraktiven Gewinn sichern. Die Verpflegung am Tag der Ausbildung findet durch das regionale Familienunternehmen Bullring statt.Der Bewerbungsschluss für den Start im Landkreis Ravensburg zum 1. September 2023 ist der 25. September.