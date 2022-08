Tafiti geht den Schatz suchen

Beim Hirschgraben Open-Air steht am Donnerstag, 8. September, um 15 Uhr das Lesetheater „Tafiti und Ur-ur-ur-ur-ur-uropapas Goldschatz für Kinder ab vier Jahren auf dem Programm.

Ein kleines Erdmännchen entdeckt einen versteckten Brief von seinem Ururururururopapa – darin: eine echte Schatzkarte! Tafiti macht sich sofort mit seinem besten Freund, einem Pinselohrschwein, auf die Suche nach dem vergrabenen Goldschatz. Werden sie den Schatz finden? Denn ganz so einfach ist es nämlich nicht: Erdmännchen wohnen in der heißen Savanne im Süden Afrikas. Und dort sind sie nicht allein...

Michael Hain vom Lesetheater aus Mainz liest und spielt aus dem Kinderbuch von Julia Böhme und Julia Ginsbach. Der ausgebildete Schauspieler schlüpft in atemberaubender Geschwindigkeit in neun verschiedene Rollen.

Es gibt noch Karten im Online-Vorverkauf unter www.reservix.de, in der Tourist Information, bei allen bekannten reservix-Vorverkaufstellen sowie vor Ort an der Abendkasse.