Tafeln freuen sich über 17.500 Euro

Nach einem Benefizkonzert im Konzerthaus Ravensburg, das die Rotary-Clubs Ravensburg und Ravensburg-Weingarten mit eigenen Kräften, befreundeten hochkarätigen Musikern und Musikgruppen sowie der Hilfe von zahlreichen Spendern organisiert hatten, konnte ein Reinerlös von 17.500 Euro jetzt je zur Hälfte den Tafeln in Ravensburg und Weingarten überreicht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Rotary-Clubs hervor.

„Nochmals Danke an alle, die mit ihren Geld- und Sachspenden sowie ihrer Zeit zum Gelingen des Konzerts beigetragen und dafür gesorgt haben, dass wir mit dem beeindruckenden Erlös in großer Not helfen können“, schreiben die beiden Präsidentinnen, Gudrun Lohr-Kapfer und Eva-Maria Meschenmoser, in der Mitteilung. Immer stärker würden die beiden Tafeln in Ravensburg und Weingarten beansprucht von Menschen, die sich die notwendigen Lebensmittel bei regulären Preisen kaum mehr leisten können. Die Tafel in Ravensburg, getragen vom DRK-Kreisverband Ravensburg, und die Tafel in Weingarten, getragen von der Caritas Bodensee-Oberschwaben, profitieren von der breiten Unterstützung beim Benefizkonzert.