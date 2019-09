Tafelleiter Paul Bundschuh gibt zum Monatsende den Führungsstab an Walter Lehmann weiter.

Noch hält er die Fäden in der Hand. Der wertschätzende Umgang mit Lebensmitteln liegt Paul Bundschuh am Herzen. Er hat die Ravensburger Tafel mit aufgebaut und 17 Jahre ehrenamtlich geleitet. Im Ravensburger Tafelladen geht es in erster Linie darum wertvolle Lebensmittel vor dem Vernichten zu retten. „Ich werde der Tafel-Idee immer verbunden bleiben,“ sagt der scheidende Leiter. Die Übergabe soll fließend vonstatten gehen. Träger der Ravensburger Tafel ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Ravensburg.

Morgens um halb zehn ist der kleine Laden in der Herrenstraße 48 noch leer. Die Regale für Obst und Brot warten auf frische Ware. Der Raum mit seinem Tante-Emma-Flair wirkt einladend. „Hier wird jeder mit Würde behandelt“, betont Paul Bundschuh. „Aber Sie müssen richtig bedürftig sein, um hier einkaufen zu können“, schränkt er ein. Es sind vor allem Rentner und allein Erziehende, die eine Einkaufberechtigung vorweisen. Ein Anteil von 30 Prozent sind Fremdländische Mitbürger. Durch ihr Naturell fallen sie in den Warteschlangen vielleicht mehr auf. „Manche warten gern und pflegen dabei Kontakte“, erzählt Bundschuh. „Wenn man um 16 Uhr kommt, kann man direkt in den Laden gehen.“

In Büro nebenan prangt eine Wand in warmem Rot. Zum Leitungswechsel hat man sie frisch gestrichen. Paul Bundschuh telefoniert gerade noch mit einer Mitarbeiterin. „Sie hat abgesagt. Das kommt sehr selten vor. Unsere Mitarbeiter werden nie krank. Die Arbeit hält fit“, stellt er fest und lächelt verschmitzt. „Ich habe viele tolle, hilfsbereite Menschen kennengelernt, Mitarbeiter und Lebensmittel-Spender“, versichert er. Ein ansteckendes Strahlen geht seinem Gesicht aus, wenn er sagt: „Lebensmittel zu retten, ganze Autos voll mit frischen, guten Lebensmitteln, das freut mich heute noch jeden Tag.“ Er ist auch jetzt ganz im Dienst der Sache. Seine Stimme verrät den vollen Einsatz. Etwa 15 bis 20 Stunden wöchentlich erfordert das unbezahlte Leitungsamt. Im Ravensburger Tafelladen gehe es in erster Linie um den wertschätzenden, sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln, erklärt Bundschuh. Armut bekämpfen sei Sache der Politik. „Wir können die Armut nur lindern.“

„Mir ging es gut“

Mit Lebensmitteln hat der gebürtige Allgäuer auch als Verantwortlicher im Außendienst einer großen US-Firma zu tun gehabt. Im Alter von 50 Jahren ist Paul Bundschuh vor 17 Jahren aus dem bezahlten Arbeitsleben ausgestiegen. „Mir ging es gut. Ich wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, fasst er zusammen, warum er damals das Ehrenamt übernahm. „Ich hatte auch dort Führungsverantwortung, aber die Führung im Ehrenamt ist ganz anders“, weiß er. „Hier kann man nicht mit Geld motivieren, nur mit Bitte und Danke, aber auch mit Unterstützung vom DRK.“ Der soziale Bereich sei neu für ihn gewesen. Durch Schulungen und bei überregionalen Tagungen habe er viel gelernt. Hundert Tafeln gebe es allein in Baden-Württemberg. Seit 25 Jahren gibt es in Deutschland die Tafeln.

Seit sieben Jahren hat Paul Bundschuh die Parkinson-Krankheit. Jetzt braucht er mehr Zeit für Wandern, Reisen, Kultur und Erholung. Er ist sicher, dass er einen perfekt organisierten Laden übergibt. Als Tafelleiter hat er erfahren: „Wo ich hinkomme, gehen die Türen auf, angefangen bei Oberbürgermeister Daniel Rapp und seinem Vorgänger Hermann Vogler.“ Die Ravensburger Tafel zeichnet sich durch klare Linien aus, die allen Beteiligten Sicherheit geben. Lebensmittelspender wissen, dass die Waren nur Bedürftigen zugutekommen. Bundschuh schildert, ein Bio-Obstbauer, der Gutes tun wollte, habe den Tafelladen erst drei Tage beobachtet. Seitdem spendet er jede Woche einige Kisten Bio-Obst. In der Regel holen Mitarbeiter mit einem Kühl-Auto die Lebensmittel von den Spendern ab. Der Tafelladen wird hygienisch kontrolliert wie jedes andere Lebensmittelgeschäft.

Keine Vorteilnahme möglich

Anders als im normalen Einzelhandel kommen die Mitarbeiter des Ravensburger Tafelladens selber nicht als Kunden in Frage. So ist niemand in Gefahr, sich oder anderen einen Vorteil zu verschaffen. Da die Kunden ihre Waren selber wählen und einen geringen Preis, etwa 10 Prozent, bezahlen, ist ihnen die Würde des Einkaufens sicher. Einer darf allerdings nur eine begrenzte Menge kaufen, damit für die nächsten noch etwas da ist. Um fremdländischen Bürgern die Regeln zu erklären, sind oft ihre Kinder hilfreiche Dolmetscher. „Wir steuern den Warenfluss zudem so, dass auch für die später kommenden Käufer noch genug da ist.“ Der Ravensburger Tafelladen ist mit Brot und Obst gut versorgt, kann sogar auswählen, was von Kunden gefragt ist. Nur an haltbaren Lebensmitteln herrscht Knappheit. Deshalb finden zweimal pro Jahr und diesen Samstag wieder die „Kauf eins mehr“-Aktionen statt.