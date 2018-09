Jeden Tag fallen auch in Ravensburg und Umgebung enorme Mengen Lebensmittel an, die – obwohl qualitativ einwandfrei – im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verkauft werden können. Wie die Tafelleitung mitteilt, holen seit 15 Jahren die ehrenamtlichen Tafel-Fahrer diese Lebensmittel fünfmal die Woche bei den Lebensmittelgeschäften ab und bringen sie zum Tafelladen in Ravensburg, wo sie von ebenfalls ehrenamtlich arbeitenden Tafel-Mitarbeitenden an bedürftige Menschen gegen kleines Geld verkauft werden. Rund 40 ehrenamtliche Helfer retten so Lebensmittel vor der Vernichtung und tun dabei sowohl für die Umwelt als auch für die Bedürftigen der Region etwas Gutes.

„Die Arbeit für die Ravensburger Tafel ist sinnvoll und eine gute Sache, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, die nicht genügend zu essen haben. Die Stimmung bei uns im Tafel-Team ist super, es macht Spaß, mit anderen gemeinsam helfen zu können.“, so Robert Nadig, Fahrer für die Ravensburger Tafel. Paul Bundschuh, Leiter der Ravensburger Tafel, kann dies nur bestätigen: „Das Klima im Team der Ehrenamtlichen ist super. Die Tafel-Mitarbeiter sind mit Eifer und Freude bei der Arbeit.“ Wer also gemeinsam mit dem Tafel-Team den Bedürftigen in der Region helfen und gleichzeitig etwas gegen die Lebensmittelverschwendung und etwas Gutes für die Umwelt tun möchten, kann sich laut Mitteilung bei Paul Bundschuh, Telefon 0751 / 24522, E-Mail:paul.bundschuh@t-online.de, melden.