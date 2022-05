Spielkonsolenzubehör und mehrere Spiele haben Einbrecher zwischen Montag und Mittwoch bei einem Einbruch in den Jugendtreff in der Alfons-Maurer-Straße erbeutet. Die Täter warfen laut Polizeibericht mehrere Scheiben des Gebäudes mit Steinen ein und verschafften sich letztlich wohl über ein Fenster Zutritt. Der Schaden, den sie dabei am Gebäude verursacht haben, wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Personen, die zwischen Montag und Mittwoch Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.