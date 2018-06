Türmchen-Orgel in der Türme-Stadt

In der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg steht seit einer Woche eine neue Orgel – genauer gesagt eine Truhenorgel. Das Besondere daran: Das Instrument ist laut genug, um Gottesdienste musikalisch zu begleiten, und beweglich genug, um den Standort zu wechseln. Extra für die Bedürfnisse der Ravensburger wurde es angefertigt. Die Kosten: 75 000 Euro.

Der Orgelbauer Daniel Gruber aus Schiltach dürfte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als er vor vier Jahren zum ersten Mal von den Wünschen der Ravensburger gehört hat: Die evangelische Kirchengemeinde wünschte sich zusätzlich zu ihrer großen Orgel eine neue Orgel für ihren Chor. Diese sollte stark im Klang und flexibel in der Handhabung sein – also ganz anders als die alte Chororgel, die verkauft worden war, weil sie all diese Bedingungen nicht erfüllt hatte.

„Wir wollten eine eierlegende Wollmilchsau“, erklärt Kantor Michael Bender. „Für uns war es wichtig, dass die neue Truhenorgel raumfüllend ist und den Gemeindegesang führen kann. Gleichzeitig sollte man sie, zum Beispiel für Oratorien, in das Kirchenschiff runterstellen können.“ Kurzum: Das Instrument musste äußerst vielseitig sein.

Gleichzeitig laut und leise

Doch wie kann eine Orgel groß klingen und klein gebaut sein? Selbst für den Experten auch Schiltach war das eine Herausforderung. Am Ende kreierte Gruber ein einmaliges Instrument, das es so nur in Ravensburg gibt – und alle Anforderungen erfüllt. Man könnte sagen, es ist ein Wunderwerk des Orgelbaus: Die Mitte bildet die eigentliche Truhenorgel. Das ist eine kleine, leicht versetzbare Orgel mit wenigen Registern. An den beiden Außenseiten der Truhenorgel befindet sich jeweils ein Türmchen. Diese erweitern die Orgel um zwei Register und sorgen für den nötigen Klang. Fachleute nennen dieses erweiterte Instrument „Orgelpositiv“. Soll die Orgel den Ort wechseln, können die Türmchen mit wenigen Handgriffen abgebaut werden. Die klangliche Vielfalt nimmt dann zwar ab, aber die Orgel wird transportabel.

Kantor Michael Bender sagt, dass manch einer wegen der angebrachten Türmchen von der „größten Truhenorgel“ der Welt sprechen würde. Er selbst ist von seinem neuen „Spielzeug“ hellauf begeistert. „Es macht superviel Spaß, auf der Orgel zu spielen“, sagt er. „Klang und Spielweise sind wunderbar.“ Besonders angetan ist Bender von den sechs Registern. Wie er erklärt, habe der Organist dadurch 63 Möglichkeiten, Klänge hervorzubringen: Die Töne können mal hell oder dunkel sein, mal hoch oder tief, mal laut oder leise.

Kosten: 75000 Euro

Zudem sind die Register geteilt. Man spricht hier von „geteilten Schleifen“. Heißt: Es können leise und laute Töne zur gleichen Zeit erklingen. „Auf diese Weise kann eine Melodie hervorgehoben werden“, verdeutlicht Bender. Und wo es schon einmal um die spezifische Ausstattung geht: Die Orgel ist zusätzlich mit einer Transponiervorrichtung ausgestattet, wodurch die Höhe von Tönen um ein bestimmtes Intervall versetzt werden kann. Bender: „Es sind drei Stimmlagen möglich.“

Für die neue Truhenorgel hat die evangelische Kirchengemeinde 75000 Euro bezahlt. Davon stammen 8000 Euro aus dem Verkauf der alten Chororgel und 10000 Euro von der Stiftung Stadtkirche Ravensburg. Der Rest, und damit der größte Teil, sind Spendengelder.

Ravensburger Orgelherbst

Die neue Truhenorgel kann in verschiedenen musikalischen Kontexten eingesetzt werden: als Soloinstrument ebenso wie als Begleitinstrument oder Teil eines Ensembles. Interessierte können sich davon beim Ravensburger Orgelherbst ein Bild machen. Die nächsten Konzerte gibt es am 23. September um 19 Uhr, am 24. September um 17 Uhr, am 30. September um 19 Uhr sowie am 29. und 31. Oktober jeweils um 17 Uhr. Ein Orgelkonzert für Kinder findet am 1. Oktober um 17 Uhr statt. Mehr Infos zu den Terminen gibt es online unter www.kirchenmusik.evkirche-rv.de.