Tücher brennen auf Herd

Weil ein Mann am Montagabend Tücher und Putzlappen auf seinem noch heißen Herd liegen ließ, musste die Feuerwehr Ravensburg in die Gustav-Werner-Straße in Ravensburg ausrücken. Der Herd war laut Polizeibericht nach dem Gebrauch noch so heiß, dass die auf der Platte liegenden Stoffteile zu kokeln begannen. Durch die Rauchentwicklung wurde der Wohnungsinhaber auf den kleinen Brand aufmerksam, den er selbst löschen konnte. Die Feuerwehr musste nur noch die verbrannten Stoffreste entsorgen. Sachschaden entstand nicht.