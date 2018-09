SZ verlost zehnmal zwei Karten für den Großstadtclub

Großstadtgefühl mitten in Ravensburg verspricht der Großstadtclub am Samstag, 29. September, in der Cocktailbar Lüderitz am Marienplatz. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost zehnmal zwei Karten. Dafür einfach eine E-Mail an gewinnenrv@schwaebische.de schreiben. Die Gewinner werden benachrichtigt. Gespielt wird House und Chart Music. Es wird eskalativ, impulsiv und exzessiv, verspricht der Veranstalter. Auflegen werden Max Lean (Ultra Music), Luke und Tobe (Open Beatz) und DJ Lucky (GSK Resident). Los geht es um 23 bis 4 Uhr. Specials sind laut Ankündigung Welcome-Drinks, eine CO2-Kanone sowie Give-Aways. Infos unter www.facebook.com/grossstadtklub