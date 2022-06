SZ verlost Karten für Kabarettabend in Ravensburg

Mit ihrem Programm „Ich darf das ich bin Pflägekraft!“ bringt Sybille Bullatschek Comedy aus dem Altersheim nach Ravensburg. Für die Veranstaltung am Donnerstag, 30. Juni, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Turnhalle der Klösterle Realschule, Olgastraße 13, verlosen die Veranstalter vom Seniorenzentrum Weststadt gemeinsam mit der „Schwäbische Zeitung“ Eintrittskarten.

Ein Kampf bis auf die Schnabeltasse

Es geht wieder rund in der „Pfläge“, heißt es in der Pressemitteilung zum mittlerweile vierten Programm von Sybille Bullatschek. Dabei gibt es wieder jede Menge Drama im Haus Sonnenuntergang. Diesmal steht die goldene Bettpfanne auf dem Spiel. Die Auszeichnung, die das Heim acht Mal in Folge gewonnen hat, soll aberkannt werden. Und dann wird im Fußboden im Wohnbereich „Nordcorega“ auch noch Asbest gefunden. Der Boden muss raus, ebenso die Senioren, die kurzerhand umquartiert werden. Doch die Zimmerverteilung löst nicht bei allen Begeisterung aus. Frau Baumann und Frau Häfele liefern sich einen erbitterten Kampf bis auf die Schnabeltasse.

Es wird sportlich

Auch sportlich wird es diesmal im Haus Sonnenuntergang. Aufgrund des hohen Krankenstandes hat Heimchef Rüdiger Otterle Gymnastik angeordnet. So übt Sybille unter Beobachtung des Publikums „die Pflägegrätsche“, den „doppelten Bettlupfer“ und den „Teeth-Searcher“. Ob das ganze am Ende jedoch genauso grazil aussieht, wie gedacht, bleibt abzuwarten.

Kartenverlosung und Datenschutz

Wer zwei Karten für den Comedy-Abend mit Sybille Bullatschek gewinnen möchte, der sollte bis Montag, 13. Juni, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Pfläge“ und seinem Namen an gewinnenrv@schwaebische.de schicken. Die Gewinner werden an den darauf folgenden Werktagen per E-Mail benachrichtigt.

Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse werden die Teilnehmerdaten an die Veranstalter weitergegeben und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media gibt es unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis.

Karten gibt es auch unabhängig von der Verlosung bei der „Schwäbischen Zeitung“ online unter tickets.schwaebische.de oder unter Telefon 0751/29555777.